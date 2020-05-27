Этот контент был опубликован 27 мая 2020 г. 14:40

Токио. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в среду без единой динамики из-за ситуации вокруг Гонконга, сообщает MarketWatch.

"Усиление напряженности между США и Китаем является угрозой для глобальной экономики на фоне ее уязвимости из-за пандемии", - сообщается в отчете Mizuho Bank.

Президент США Дональд Трамп заявил, что до конца этой недели может принять очередные меры в отношении Китая в связи с Гонконгом.

"Кое-что вы услышите до конца этой недели, я полагаю, это будет мощно", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможных санкциях в отношении Китая. При этом он не уточнил, что речь идет именно о санкциях.

На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект по Гонконгу. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

Это вызвало новую волну протестных акций в Гонконге, которые прекратились в конце прошлого года после начала распространения коронавируса. Городская полиция заявила, что в воскресенье арестовала более 180 участников несанкционированных шествий и митингов, применив для их разгона спецсредства.

Китайский индекс Shanghai Composite по итогам торгов уменьшился на 0,34%, гонконгский Hang Seng - на 0,36%.

Совокупная прибыль крупных промышленных предприятий Китая в январе-апреле упала на 27,4% относительно того же периода прошлого года и составила 1,26 трлн юаней, сообщило Государственное статистическое управление страны. Темпы снижения показателя замедлились по сравнению с 36,7% в первом квартале благодаря правительственным мерам по ограничению пандемии коронавируса COVID-19 и поддержке экономики. В том числе в апреле прибыль промпредприятий сократилась всего на 4,3% после падения на 34,9% месяцем ранее.

На бирже Гонконга подешевели, в том числе, акции Hong Kong & China Gas (-2,3%), интернет-гиганта Tencent Holdings (-1,3%), девелопера Country Garden Holdings (-1%).

Бумаги телекоммуникационной China Mobile упали на 0,9%, нефтяной PetroChina - на 0,4%, China Construction Bank - на 0,3%.

В то же время японский индекс Nikkei 225 за день увеличился на 0,7%, Topix - на 1%.

По данным СМИ, правительство страны может объявить о выделении еще $1,1 трлн в рамках стимулирующих мер, включая поддержку медицины и пострадавших от пандемии компанией.

В результате общий объем финансовой помощи может достичь почти 40% ВВП страны, отмечает Trading Economics. Несмотря на эту широкомасштабную поддержку, аналитики ожидают падения экономики Японии в текущем квартале более чем на 20%.

Котировки Nissan Motor и Mitsubishi Motors повысились на 5,5% и 5,4% соответственно. Компании, входящие в альянс с французской Renault, разделили лидерские функции по отдельным направлениям в рамках новой стратегии развития альянса. Nissan будет ответствен за развитие автономных автомобилей, Mitsubishi - "плагин-гибридных" машин.

Существенно повысилась в среду рыночная стоимость автопроизводителя Isuzu Motors (+7,1%). Бумаги других представителей данной отрасли также прибавили в цене: Toyota Motor (+1,4%), Mazda Motor (+4,6%).

Котировки акций крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing выросли на 0,4%.

При этом подешевели акции операторов железных дорог страны West Japan Railway (-2,8%), Tobu Railway (-1,3%) и Central Japan Railway (-2,3%), а также телекоммуникационной SoftBank Group (-1%).

Южнокорейский индекс Kospi по итогам сессии поднялся на 0,07%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 1,3%, автопроизводителя Kia Motor - на 1,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 в среду снизился на 0,09% после того, как днем ранее он достиг максимальной отметки за последние 11 недель.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto опустилась на 2,9% и 2,4% соответственно.

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