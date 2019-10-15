Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 8:36

Токио. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник демонстрируют разнонаправленные изменения на фоне неоднозначных итогов торговых переговоров США-КНР.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,7%.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп объявил о заключении "очень значительной сделки" с Китаем, которую он назвал первым этапом урегулирования торгового спора. Вашингтон откажется от увеличения пошлин на товары китайского экспорта общим объемом $250 млрд c 25% до 30%, которое было запланировано на 15 октября.

Однако затем СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что китайские власти хотят провести дополнительные переговоры с США в конце октября, чтобы проработать детали согласованной в пятницу сделки, прежде чем ее одобрит председатель КНР Си Цзиньпин.

Кроме того, в ходе последних встреч никаких решений в отношении отказа США от повышения пошлин на китайские товары объемом $160 млрд в год, запланированного на 15 декабря, не принималось, как и решений в отношении китайского технологического гиганта Huawei.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix выросли к 9:00 МСК соответственно на 1,87% и на 1,56%. В понедельник торговые площадки страны не работали в связи с праздничным днем.

Растут котировки акций автопроизводителя Toyota Motor (+1,6%) и крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+3,4%), а также телекоммуникационной группы SoftBank (+2,7%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:11 МСК опустился на 0,51%, гонконгский Hang Seng потерял 0,16%.

Темпы роста потребительских цен в Китае в сентябре достигли максимума почти за шесть лет из-за сохраняющегося повышения стоимости продуктов питания, в то время как цены производителей снизились по итогам третьего месяца подряд.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 3% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление. Средний прогноз аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, предполагал подъем на 2,9% в годовом выражении.

Между тем базовая инфляция без учета волатильных цен на продовольствие и энергоносители в сентябре осталась на отметке 1,5%. Таким образом, она находится ниже уровня в 2% тринадцать месяцев подряд.

Цены производителей (индекс PPI) в прошлом месяце уменьшились на 1,2% в годовом выражении - максимальное падение с июля 2016 года. Снижение показателя совпало с консенсус-прогнозом.

В Гонконге дешевеют акции нефтяных компаний CNOOC (-1,2%) и PetroChina (-0,7%), а также производителя продуктов питания WH Group (-2,3%).

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:27 МСК уменьшилось на 0,01%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 0,14%.

Между тем котировки бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизились соответственно на 1,2% и на 1,4%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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