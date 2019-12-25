Этот контент был опубликован 25 декабря 2019 г. 11:52

Токио. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Рынок акций Японии снизился в среду, в то время как индексы торговых площадок материкового Китая не продемонстрировал единой динамики на фоне низкой активности торгов, связанной с рождественскими праздниками.

В том числе по этой причине в среду закрыты биржи Австралии, Гонконга и Южной Кореи.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific снизился на 0,1%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов опустились соответственно на 0,20% и на 0,39%. Курс иены относительно доллара США меняется незначительно.

Topix завершил "в минусе" шестую сессию подряд. Тем не менее, за последние три месяца Topix прибавил 8,4%, что может стать лучшим квартальным приростом с конца 2017 года.

С начала текущего года Nikkei 225 увеличился почти на 19% и Topix - более чем на 15%.

Беспокойство участников рынка вызвало заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США разберутся с сюрпризом, который может готовить КНДР для Вашингтона на это Рождество, и отреагируют соответствующим образом. CNN ранее сообщал со ссылкой на источник, что Северная Корея планирует принять жесткую политику в отношении США, которая предполагает, в том числе, отказ от переговоров по денуклеаризации. По словам собеседника телеканала, новая политика КНДР в отношении США, вероятно, является "рождественским подарком", который Пхеньян обещал преподнести Вашингтону.

Котировки акций Nissan Motor Co. упали в среду на 3,1%. Один из ключевых топ-менеджеров автопроизводителя Юн Секи накануне объявил о том, что покидает компанию, чтобы возглавить ведущего японского производителя электродвигателей Nidec Corp. Он считался одним из претендентов на пост гендиректора Nissan после того, как в сентябре Хирото Саикава, занимавший на тот момент пост CEO, принял решение уйти в отставку. Однако в октябре главой Nissan был назначен Макото Учида, ранее отвечавший за китайские операции автопроизводителя.

Бумаги других автопроизводителей также подешевели: Toyota Motor - на 0,8% и Honda Motor - на 0,5%.

Кроме того, снизилась стоимость интернет-компании Rakuten (-2,3%) и телекоммуникационной SoftBank Group (-0,75%).

Между тем стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing и производителя потребительской электроники Sony поднялась на 0,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к закрытию рынка опустился на 0,03%, в то время как Shenzhen Composite увеличился на 0,38%.

В число лидеров снижения вошли бумаги производителя алкоголя Kweichow Moutai, подешевевшие на 1,3%.

Кроме того, снизились котировки акций банков, включая China Postal Bank (-1,9%) и Industrial & Commercial Bank of China (-0,5%).

Подъем Shanghai Composite с начала декабря составляет 3,8% - это самый значительный месячный прирост с марта. В этом году индекс прибавил 20%, что может стать лучшим годовым повышением с 2014 года.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

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