Этот контент был опубликован 16 декабря 2019 г. 15:58

Нью-Йорк. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы S&P и Nasdaq обновили рекордные максимумы в начале торгов в понедельник, продолжая получать поддержку от новостей о согласовании промежуточного торгового соглашения между США и Китаем.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на товары китайского экспорта стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, как планировалось ранее, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки.

Штаты также согласились сократить вдвое пошлины на китайские товары стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%. Тем не менее, для китайского экспорта стоимостью еще порядка $250 млрд в год сохранится 25%-ная пошлина.

Трамп сообщил, что соглашение предусматривает наращивание Китаем закупок американской сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров. Он ожидает, что объемы закупок Пекином сельхозтоваров достигнут $50 млрд в год "довольно скоро".

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в пятницу, что Китай согласился увеличить импорт американских товаров и услуг не менее чем на $200 млрд по сравнению с уровнем 2017 года в течение следующих двух лет. Лайтхайзер сообщил также, что Пекин пообещал положить конец практике давления на зарубежные компании с целью получения от них технологических секретов в качестве условия предоставления им доступа к китайскому рынку.

После заключения промежуточного торгового соглашения с США правительство Китая отложило планировавшееся на 15 декабря повышение пошлин на американские автомобили и автокомпоненты.

Улучшению настроений на рынках также способствовали оптимистичные статистические данные из КНР, согласно которым темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае ускорились в ноябре сильнее, чем ожидалось.

Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 6,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после подъема на 4,7% в октябре, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Эксперты в среднем ожидали роста промпроизводства на 5%, по данным Trading Economics.

Розничные продажи в Китае в ноябре увеличились на 8% в годовом выражении после подъема на 7,2% в предыдущем месяце. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал рост показателя на 7,6%.

Тем временем данные Федерального резервного банка Нью-Йорка показали, что индекс производственной активности Empire Manufacturing округа Нью-Йорк в декабре вырос на 0,6 пункта, до 3,5 пункта. Аналитики, опрошенные Econoday, прогнозировали значение индекса на уровне 4 пунктов. Значение показателя выше нуля сигнализирует о росте деловой активности в указанном сегменте экономики, ниже нуля - о ее снижении.

Бумаги Boeing опускаются на 3%, оказывая небольшое давление на индекс Dow. Авиаконцерн рассматривает возможность либо приостановки, либо сокращения выпуска самолетов 737 MAX в связи с затягиванием срока их возврата в эксплуатацию, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Акции International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) теряют в цене 6%. Американская компания, производящая ароматические вещества и активные компоненты для косметической продукции, достигла соглашения о приобретении подразделения Nutrition & Biosciences компании DuPont Inc. за $26,2 млрд.

Цена бумаг PG&E падает на 15,3%, поскольку губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом сообщил, что план реорганизации генерирующей компании не отвечает регуляторным стандартам.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:46 мск вырос на 148,01 пункта (0,53%) и составил 28283,39 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 21,75 пункта (0,69%) - до 3190,55 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 76,72 пункта (0,88%) и составил 8811,6 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

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