Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 13:41

Токио. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили разнонаправленными изменениями торги в четверг, участники рынка следили за противоречивыми сообщениями СМИ в преддверии старта торговых переговоров между США и Китаем.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос по итогам сессии на 0,45%, тогда как более широкий Topix снизился менее чем на 0,1%.

Китайский Shanghai Composite увеличился на 0,8%, Shenzhen Composite - на 1,4%. Гонконгский Hang Seng повысился на 0,1%.

Южнокорейский Kospi уменьшился на 0,9%, индийский BSE Sensex - на 0,8%, новозеландский NZX 50 - на 0,5%. Индонезийский Jakarta Composite понизился на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 практически не изменился.

Ранее газета South China Morning Post сообщила со ссылкой на источники, что представители Китая и США не смогли достичь прогресса на торговых переговорах на уровне заместителей глав делегаций. По данным издания, китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ намерена покинуть Вашингтон уже в четверг после первого дня переговоров, хотя изначально предполагалось, что консультации продлятся два дня.

Тем временем представитель аппарата американского президента сообщил, что Белому дому не известно о планах китайской стороны покинуть Вашингтон на день раньше намеченного срока.

Также СМИ пишут, что администрация президента США Дональда Трампа планирует в ближайшее время выдать лицензии, позволяющие некоторым американским компаниям поставлять ряд товаров китайской компании Huawei Technologies. Рынок воспринял это сообщение как сигнал готовности Вашингтона пойти на уступки в переговорах.

Кроме того, участники рынка оценивали протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы. На заседании, которое состоялось 17-18 сентября, Федрезерв снизил основную процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Такое решение было вызвано тем, что "понижательные риски для прогноза экономической активности несколько увеличились по сравнению с июльским заседанием, в особенности риски, связанные с неопределенностью в торговой политике и с внешними условиями", говорится в тексте протокола.

Акции новозеландской телевещательной компании Sky New Zealand рухнули на 21% на новости, что она потеряла права на трансляции матчей по крикету.

Цена бумаг японской сети универмагов FamilyMart выросла на 2,2%, оператора связи SoftBank - на 0,8%, производителя оборудования для полупроводниковой отрасли Advantest - на 2,2%.

Котировки бумаг китайских поставщиков компонентов для мобильных устройств AAC Technologies и Sunny Optical повысились на 6,3% и 4,3% соответственно.

Рыночная стоимость гонконгского девелопера New World Development опустилась на 0,6%.

Капитализация южнокорейского производителя электроники LG Electronics слабо изменилась, австралийской горнодобывающей компании Fortescue Metals - снизилась на 1,2%.

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