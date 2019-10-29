Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 7:12

Токио. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник, несмотря на позитивные сигналы о ходе американо-китайских торговых переговоров.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 растет в ходе торгов на 0,4%, более широкий Topix - на 0,8%.

Гонконгский Hang Seng снизился на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%. Южнокорейский Kospi уменьшился на 0,1%, как и индонезийский Jakarta Composite.

Индийский BSE Sensex растет на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 и новозеландский NZX 50 - на 0,1%.

Как заявил накануне президент США Дональд Трамп, переговоры по первой фазе торгового соглашения идут даже быстрее, чем ожидалось. Президент добавил, что в этой части соглашения будут учтены интересы фермеров и банков.

Позднее Управление торгового представителя США сообщило, что оно рассматривает возможность продления освобождения от импортных пошлин для порядка 1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму $34 млрд в год.

"В последнее время неопределенность вокруг Brexit и американо-китайского соглашения несколько снизилась, а смягчение ДКП со стороны ведущих центробанков мира оказало поддержку рынку, - отметила стратег Manulife Investment Management Сью Трин. - Опасность в том, что цена активов вырастет, а активность в реальной экономике - нет".

Акции японского автопроизводителя Mazda Motor дорожают на 2,1%, сталелитейной компании Kobe Steel - на 2,7%.

Цена бумаг Canon Inc. снижается на 0,9% после того, как ведущий мировой производитель фотоаппаратов накануне сообщил о падении чистой прибыли на 43% в третьем квартале текущего года из-за снижения продаж в ряде подразделений.

Котировки акций китайского производителя продуктов питания WH Group подскочили на 7,5%, тогда как бумаги банка HSBC в Гонконге дешевеют на 1,6%, интернет-гиганта Tencent - на 1,2%.

Капитализация южнокорейского производителя электроники и микрочипов Samsung Electronics уменьшается на 0,6%.

Рыночная стоимость австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto растет на 1,2%, BHP - на 1%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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