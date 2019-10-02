Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 8:18

Токио. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно снижаются в среду на фоне возобновившихся опасений по поводу дальнейшего роста мировой экономики.

Падение усугубляется резким снижением американских индексов накануне - основные индикаторы потеряли более 1% из-за слабых статданных по активности в промсекторе.

Как стало известно во вторник, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре понизился до 47,8 пункта с 49,1 пункта месяцем ранее. Таким образом, показатель опустился до минимального уровня с июня 2009 года, хотя аналитики в среднем ожидали увеличения до 50 пунктов. На долю производственного сектора приходится порядка 12% американской экономики.

Кроме того, Всемирная торговая организация (ВТО) ухудшила свой прогноз увеличения объема мировой торговли в 2019 году до 1,2% по сравнению с ожидавшимися в апреле 2,6%, назвав эскалацию напряженности в торговых отношениях между Китаем и США основной причиной негативной динамики.

Прогноз на 2020 год также был ухудшен - с 3% до 2,7%. При этом в докладе отмечается, что понижательные риски остаются высокими, и прогноз на следующий год зависит от восстановления нормальных торговых отношений.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 падает в ходе торгов на 0,45%, более широкий Topix снижается на 0,4%.

Гонконгский Hang Seng снизился на 0,3%, южнокорейский Kospi уменьшился на 1,8%, индийский BSE Sensex - на 0,9%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200 опускается на 1,5%, новозеландский NZX 50 - на 0,4%.

Единственный азиатский индекс, торгующийся в плюсе в среду - лаосский Laos Composite, растущий на 1,8%.

Рынки Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР до 7 октября включительно.

Акции японской финкомпании Mitsubishi UFJ Financial дешевеют на 1,6%, Sumitomo Mitsui - на 1,3%, Japan Post Bank - на 0,5%.

Котировки бумаг автопроизводителей Mazda и Honda опускаются на 2,3%.

Капитализация южнокорейского производителя микрочипов SK Hynix уменьшается на 2,7%, LG Electronics - растет на 0,4%.

Рыночная стоимость австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto уменьшается на 1,7%, BHP - также на 1,7%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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