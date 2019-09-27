Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 8:34

Токио. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускается в ходе торгов в пятницу вслед за снижением американских индексов накануне.

В четверг индексы США понизились на 0,2-0,6% из-за политических новостей. Накануне комитет по разведке Палаты представителей Конгресса распространил документ от информатора, согласно которому президент США Дональд Трамп пытался использовать свои полномочия, чтобы склонить к вмешательству в выборы 2020 года иностранное государство.

Речь идет о попытках оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью инициировать или продолжить расследование деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Если такая попытка подтвердится, это может стать аргументом в пользу начала процедуры импичмента Трампа. Вместе с тем эксперты отмечают, что успех процедуры маловероятен, поскольку для этого требуется большинство голосов представителей контролируемого республиканцами Сената.

"Импичмент Трампа превращается в затянувшуюся сагу и похож на надоедливую музыку в супермаркете", - сказал аналитик Oanda Джеффри Хейли.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 падает в ходе торгов на 1,3%, более широкий Topix снижается на 1,8%.

Китайский Shanghai Composite увеличился менее чем на 0,1%, Shenzhen Composite - на 0,9%. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,3%.

Южнокорейский Kospi уменьшился на 1,2%, индийский BSE Sebnsex - на 0,3%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,45%. Австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,5%, новозеландский NZX 50 - на 0,1%.

Кроме того, азиатский рынок акций негативно отреагировал на сообщение Bloomberg со ссылкой на источники о том, что власти США не планируют продлевать разрешения американским компаниям на ведения бизнеса с китайской Huawei Technologies.

Акции японской генерирующей компании Kensai Electric Power упали на 4,4%, финансовой группы Sumitomo Mitsui - на 0,1%.

Котировки бумаг производителя экранов для мобильных устройств Japan Display рухнули на 10% на сообщении, что еще один потенциальный инвестор отказался вкладывать средства в компанию. Китайская Harvest Tech Investment приняла решение отказаться от инвестиций вслед за компаниями Cosgrove Global, Topnotch Corporate и TPK Holding. Ранее планировалось, что фирмы предоставят испытывающей проблемы Japan Display средства на сумму около $1,1 млрд.

Цена бумаг интернет-гиганта Tencent снижается на 0,5%, оператора казино Sands China - увеличивается на 0,3%.

Капитализация южнокорейского производителя микрочипов SK Hynix уменьшается на 2,8%, LG Electronics - на 1%.

Рыночная стоимость австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto увеличивается на 0,5%, BHP - на 0,7%.

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