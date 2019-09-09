Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 13:26

Токио. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в понедельник, трейдеры отыгрывали информацию об очередном снижении китайским центробанком нормативов резервных требований для банков, обнародованную уже после закрытия азиатских рынков в пятницу.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,6%, более широкий индикатор Topix - на 0,9%, до максимума за пять недель. Китайский Shanghai Composite увеличился на 0,8%, южнокорейский KOSPI - на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся менее чем на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял менее 0,1%.

Как сообщалось, Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) принял решение снизить норму резервирования для всех банков на 0,5 процентного пункта (п.п.) с 16 сентября. При этом для ряда городских коммерческих банков она будет уменьшена на 1 процентный пункт (п.п.) в два этапа - с 15 октября и с 15 ноября (каждый раз на величину 0,5 п.п.).

Эти действия, как ожидают в НБК, помогут высвободить ликвидность на сумму 900 млрд юаней ($126 млрд). Центробанк рассчитывает, что смягчение нормы резервирования станет стимулом для наращивания банками объемов кредитования фининститутами частных компаний и малого бизнеса.

НБК уменьшает нормы резервирования в этом году в третий раз после аналогичных шагов в январе и мае, стремясь поддержать экономику в условиях торговой войны с США.

"Речь сейчас не только о Китае - поддержку рынку оказывают сигналы смягчения монетарной политики по всему миру", - отмечает аналитик Shinkin Asset Management в Токио Наоки Фудзивара.

"Все это позволяет инвесторам надеяться, что снижение рынка будет сдерживаться", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Китайский индекс небольших компаний ChiNext в понедельник подскочил на 2,4%, в результате чего его подъем с минимума, зафиксированного 6 июня, превысил 22%, что говорит о возврате рынка к "бычьему" тренду.

Согласно статданным, обнародованным в минувшие выходные, объем китайского экспорта снизился в августе при сокращении поставок в США. Экспорт в долларовом выражении уменьшился на 1% по сравнению с августом прошлого года - до $214,8 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Импорт сократился на 5,6%, до $179,97 млрд.

Профицит баланса КНР в торговле со Штатами в августе сократился до $26,95 млрд с $27,97 млрд в июле. Объем китайского экспорта в США упал на 16%, импорт из США уменьшился на 22,4%.

Тем временем, Япония пересмотрела оценку роста ВВП во втором квартале текущего года до 1,3% в годовом выражении с предварительно объявленных 1,8%. Статданные указали на более слабые, чем ожидалось, темпы роста частного потребления при более сильных, чем ожидалось, темпах увеличения госрасходов в минувшем квартале.

Среди японских компаний, акции которых подорожали в понедельник, NTT Docomo (+2,1%), FamilyMart (+2,4%), Sony (+2,1%), Keyence (+1,7%).

В Гонконге выросли котировки бумаг PetroChina (+3,3%) и Sunny Optical (+1%), в то же время акции девелопера New World потеряли в цене 1,2%.

Стоимость акций южнокорейской Samsung Electronics подскочила на 1,3%, австралийской энергокомпании Beach Energy - снизилась на 1,2%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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