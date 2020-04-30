Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 13:45

Токио. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли на торгах в четверг на оптимизме по поводу информации об исследованиях экспериментального препарата от коронавирусной инфекции COVID-19.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 укрепился на 2,4%.

Акции автопроизводителя Suzuki Motor Corp. подорожали на 9,3%, цена бумаг Dentsu Group Inc. выросла на 7%.

Акции телекоммуникационной SoftBank Group укрепились на 0,5%. Чистый убыток компании по итогам финансового года, завершившегося в марте, как ожидается, составит около 900 млрд иен ($8,4 млрд) - на $1,4 млрд больше, чем прогнозировалось всего две недели назад.

Объем промышленного производства в Японии в марте упал на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют официальные статданные. Это максимальные темпы сокращения за пять месяцев. Эксперты в среднем прогнозировали более значительное снижение - на 5,2%, сообщает Trading Economics. В феврале показатель опустился на 0,3%.

Розничные продажи в стране в прошлом месяце рухнули на 4,6% в годовом выражении и на 4,5% в помесячном. Аналитики в среднем ожидали снижения показателей соответственно на 5,2% и 3,7%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Китайский индикатор Shanghai Composite повысился на 1,33%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в апреле снизился до 50,8 пункта по сравнению с 52 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку второй месяц подряд после резкого спада на пике пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в феврале. Аналитики в среднем ожидали сокращения показателя в текущем месяце до 51 пункта, сообщает Trading Economics.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 2,4%.

Акции Westpac Banking подорожали на 3,8%, капитализация горнодобывающей компании BHP выросла на 3,95%.

Котировки акций ANZ выросли на 1,44%. Австралийский банк отчитался о падении чистой прибыли в первом финансовом полугодии на 51% в связи со списанием в результате обесценения активов, что главным образом связано с последствиями коронавируса, и отложил решение о выплате промежуточных дивидендов.

Поддержку рынку в четверг оказала появившаяся накануне информация о ходе тестирования препарата от коронавируса.

Американская биотехнологическая компания Gilead Sciences сообщила, что в результате третьей фазы открытого тестирования препарата remdesivir на пациентах в тяжелом состоянии были выявлены одинаковые результаты как у тех, кто принимал лекарство в течение пяти дней, так и у тех, кто проходил 10-дневный курс лечения. Как минимум 52% участников исследования были выписаны из больницы после 14 дней лечения, при этом сообщается о "клиническом выздоровлении" по меньшей мере 53% из этих пациентов.

Трейдеры также оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания. Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Оно было принято всеми десятью членами комитета единогласно.

Рынки акций Гонконга и Южной Кореи были закрыты по случаю праздника (День рождения Будды).

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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