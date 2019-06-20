Этот контент был опубликован 20 июня 2019 г. 13:25

Токио. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в четверг после заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Японии.

Японский Nikkei 225 поднялся на 0,6%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 1,2%, китайский Shanghai Composite - 2,4%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,6%, южнокорейский KOSPI - 0,3%.

Как сообщалось, американский Центробанк принял решение сохранить базовую ставку неизменной - на уровне 2,25-2,5%, однако подготовил почву для ее снижения на следующем заседании, отметив появившуюся неопределенность в отношении перспектив экономики.

Из текста коммюнике исчезли слова о том, что Федрезерв готов "проявить терпение" при принятии решений относительно будущих корректировках целевого диапазона ставки.

Восемь из 17 членов FOMC ожидают снижения ставки в 2019 году и девять - в 2020 году. Медианные прогнозы "точечных графиков" (dot plot) предусматривают одно снижение ставки Федрезервом в следующем году и одно повышение в 2021 году.

Тем временем, Банк Японии не стал менять основные параметры кредитно-денежной политики (ДКП) по итогам заседания, прошедшего 19-20 июня, а также подтвердил планы сохранения ключевой ставки на "крайне низком" уровне, по крайней мере, до весны 2020 года.

Центробанк сохранил целевую доходность 10-летних гособлигаций Японии на уровне около нуля, процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ - на отметке минус 0,1%.

"Это облегчение для рынков, что заседание Банка Японии не преподнесло сюрпризов, - отмечает аналитик Sumitomo Mitsui Trust Bank в Токио Аяко Сера. - Поддержку японскому фондовому рынку, как и другим рынкам акций, также оказало смягчение позиции ФРС".

В ходе пресс-конференции по итогам заседания Банка Японии глава ЦБ Харухико Курода заявил о готовности смягчить денежно-кредитную политику в случае необходимости.

"Мы прибегнем к дополнительному стимулированию без колебаний, если увидим какую-либо угрозу для импульса к движению инфляции к 2%-ному целевому показателю", - цитирует Куроду Dow Jones.

Курода также дал понять, что его не пугает недавнее снижение доходности десятилетних гособлигаций Японии - это привело к падению доходности десятилетних госбумаг до 0,18%.

"Нет необходимости уделять чрезмерное внимание конкретному диапазону процентной ставки", - заявил Курода, отметив, что считает целесообразным допускать "некоторую гибкость" в этом отношении.

В четверг также состоялись заседания ряда других центробанков, в том числе, ЦБ Индонезии, Филиппин и Тайваня.

Центробанк Индонезии сохранил ключевую ставку на уровне 6% по итогам седьмого месяца подряд, однако понизил норму резервирования для банков на 50 базисных пунктов.

Филиппинский ЦБ оставил базовую ставку на уровне 4,5%, тайваньский - на уровне 1,375%.

В центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры США и Китая. Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что он проведет "расширенную встречу" с лидером КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер в среду сообщил, что намерен обсудить со своим китайским коллегой вопрос торговых отношений двух стран и встретиться с ним персонально в Осаке, где будет проходить саммит G20.

Лайтхайзер провел уже несколько раундов переговоров с заместителем премьера Госсовета КНР Лю Хэ, отвечающим за торговые переговоры с США.

В Японии лидерами роста стали компании розничного сектора и производители электроники. Стоимость бумаг Fast Retailing поднялась на 1%, Rakuten - на 1,1%, Sony - на 0,7%, Fanuc - на 1,5%.

Акции китайского автопроизводителя Geely Automobile подорожали на 4,9% по итогам торгов в Гонконге. Geely сообщила, что выбрала СП Volvo и шведской технологической группы Veoneer в качестве приоритетного поставщика ПО для самоуправляемых автомобилей.

Стоимость бумаг China Life Insurance подскочила в четверг на 5,8%, интернет-гиганта Tencent - на 2%.

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