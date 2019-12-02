Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 11:52

Токио. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в ходе торгов в понедельник на фоне позитивных статистических данных из Китая.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 повысился на 1,01%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,13%, южнокорейский KOSPI - на 0,19%, гонконгский Hang Seng - на 0,37%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,24%.

Данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР показали, что индекс менеджеров закупок (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в ноябре вырос до 50,2 пункта по сравнению с 49,3 пункта месяцем ранее. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, индекс превысил эту отметку впервые с апреля.

Консенсус-прогноз экспертов предполагал повышение PMI в ноябре до 49,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Участники рынков продолжили следить за новостями, касающимися торговых переговоров США и Китая.

КНР и США близки к заключению промежуточного торгового соглашения, которое, по мнению китайской стороны, должно включать в себя отмену Вашингтоном пошлин на товары китайского экспорта, введение которых спровоцировало торговую войну, считает бывший замминистра торговли КНР Вэй Цзяньго.

"Китай и США, конечно же, договорятся о "первой фазе" сделки. Я уверен в этом и оптимистичен. Если двусторонние торговые переговоры пойдут хорошо и будет быстрый прогресс, стороны могут заключить соглашение до китайского Нового года в конце января 2020 года", - говорится в статье Вэй Цзяньго, опубликованной в китайской газете Global Times.

Global Times пишет, что Китай уже занимается такими вопросами, как защита интеллектуальной собственности, регулирование иностранных инвестиций, а также принимает меры для повышения открытости своего финансового сектора, идя, таким образом, навстречу требованиям Соединенных Штатов.

Китай и США недавно заявляли, что близки к заключению первого этапа торгового соглашения. Однако, как говорится в опубликованном накануне порталом Axios материале, подписание Трампом законов "О правах человека и демократии в Гонконге", а также о запрете поставок снаряжения гонконгской полиции осложнило процесс переговоров по торговле.

В материале отмечается, что теперь необходимо время, чтобы негативное влияние этого шага на внутриполитическую обстановку в Китае сгладилось. По сообщениям источников Axios, подписание первой фазы торгового соглашения между двумя странами может произойти "самое ранее - в конце текущего года".

Акции японской Z Holdings подорожали на 1,6%. Бумаги Toyota выросли в цене на 1,31%, Sony - на 1,36%.

Котировки акций Nissan Motor выросли на 1,4%. Новый главный исполнительный директор компании Макото Усида заявил о своей приверженности альянсу японского автопроизводителя с его крупнейшим акционером Renault SA.

В Гонконге подорожали акции застройщиков China Resources Land (4,3%), Country Garden (+2,75%) и China Overseas Land Investment (+2,67%) и подешевели бумаги AAC Technologies (-1,5%).

В Южной Корее выросли акции Samsung (+0,2%), в Австралии - Silver Lake Resources (+4,95%), Westpac (+0,33%) и Rio Tinto (+0,64%).

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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