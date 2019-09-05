Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 12:57

Токио. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в четверг на информации о том, что Китай и США договорились возобновить торговые переговоры.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 2,1%, Shanghai Composite на 1,6%, южнокорейский KOSPI - на 1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1%.

Исключением стал гонконгский индекс Hang Seng, который нивелировал рост, отмечавшийся в ходе сессии, и завершил торги незначительным снижением - менее чем на 0,1%.

Индекс MSCI Hong Kong, взлетевший в среду на 5,4% на фоне заявления главы администрации Гонконга Кэрри Лэм об официальном отзыве законопроекта об экстрадиции, спровоцировавшего масштабные акции протеста, упал на 2%.

В четверг стало понятно, что участники акций протеста в Гонконге считают недостаточными уступки администрации и намерены продолжать демонстрации, пока власти не выполнять все пять выдвигаемых ими требований.

Демонстранты требуют независимого расследования действий полиции по разгону акций, являвшихся, по их мнению, жестокими и неправомерными, а также незамедлительного освобождения всех задержанных участников протестов. Кроме того, они требуют, чтобы акции протеста не приравнивались к массовым беспорядкам. Последний пункт их требований - определять главу Гонконга путем прямых выборов, без вмешательства властей.

Лэм заявила в четверг, что ее решение об отзыве законопроекта об экстрадиции является лишь первым шагом в решении проблем Гонконга, однако отказалась от выполнения остальных требований протестующих. В то время, когда Лэм комментировала протесты, Гонконгская биржа приостановила торги деривативами из-за технических проблем. Веб-сайты биржи также испытывали технические проблемы в четверг.

Акции гонконгской страховой компании AIA Group подешевели на 1,1%, девелопера Wharf Real Estate - на 3,1%.

Министерство торговли Китая, тем временем, объявило, что представители Пекина и Вашингтона договорились встретиться в начале октября для возобновления торговых переговоров. Такая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора заместителя председателя Госсовета КНР Лю Хэ, отвечающего за переговоры со Штатами, с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином.

Стороны намерены провести консультации в середине сентября для подготовки к возобновлению переговоров. КНР и США не вели официальных переговоров с июля.

По данным The Wall Street Journal, представители США оценивают готовящиеся переговоры с осторожным оптимизмом и намерены занять выжидательную позицию, чтобы оценить предложения, подготовленные Китаем.

Тот факт, что Пекин и Вашингтон договорились о возобновлении переговоров, дает надежду на некоторое ослабление напряженности в отношениях двух стран, однако экспертам очевидно, что стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ключевым вопросам.

Поддержку китайскому рынку также оказали сигналы того, что Пекин готовит новые меры поддержки экономики. Китайские СМИ сообщили накануне, что Госсовет КНР призвал Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) к "своевременному" использованию таких инструментов, как снижение норм банковского резервирования.

Обычно НБК следует подобным призывам Госсовета, пишет Bloomberg.

"Акции всегда более мощно реагируют на изменения в политике, чем на реальные отчеты компаний, - отмечает аналитик Northeast Securities Co. Шэнь Чжэнян. - Сегодняшнее ралли, возможно, чрезмерно, однако "бычий" тренд на рынке сохранится. Негативных новостей не слишком много, и власти, вероятно, будут стараться поддержать стабильность фондового рынка в преддверии празднования 70-летия образования КНР (1 октября)".

В Японии лидерами роста в четверг стали акции Japan Steel (+6,7%), SoftBank Group (+2%), Sony (+3,9%) и Fast Retailing (+2%).

Стоимость бумаг южнокорейской Samsung Electronics выросла на 3,6%. Компания сообщила, что, наконец, начнет продажи смартфона со складным экраном Galaxy Fold, откладывавшиеся ранее из-за выявленных проблем. Продажи Galaxy Fold в Южной Корее стартуют в пятницу, а в "ближайшие недели" устройство появится в ряде других стран, включая США, Великобританию, Францию и Германию.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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