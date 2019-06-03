Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 8:11

Токио. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в понедельник на фоне отсутствия сигналов ослабления напряженности в торговой сфере.

Рост опасений, связанных с тем, что агрессивная торговая политика США приведет к резкому замедлению глобального экономического подъема, негативно сказывается на настрое трейдеров по всему миру.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 упал в ходе торгов на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%, китайский Shanghai Composite теряет менее 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,2%, южнокорейский KOSPI прибавил 1,3%.

Трейдеры крайне негативно восприняли решение президента США Дональда Трампа о введении Штатами 5%-ной пошлины для всех товаров, поступающих из Мексики, с 10 июня. Этот шаг Трамп привязал к проблеме нелегальной иммиграции, отметив, что пошлина будет отменена, когда поток незаконных мигрантов из Мексики в США прекратится.

"Вероятность того, что США введут новые пошлины или примут очередные меры для ограничения торговли с другими странами, торговые практики которых они посчитают несправедливыми, растет", - отмечает главный экономист Japan Oil, Gas and Metals National Corp. в Токио Такаюки Ногами.

"Не только Китай и Мексика, но и Индия, и даже Япония могут стать целями Вашингтона", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

В субботу в Китае вступили в силу повышенные пошлины на более чем 2,4 тыс. наименований товаров американского экспорта общей стоимостью $60 млрд в год.

Пекин в выходные опубликовал документ, в котором обвинил Вашингтон в провале торговых переговоров между двумя странами. Пекин не намерен "сдавать позиции по принципиальным вопросам", говорится в документе.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в мае остался на уровне предыдущего месяца - 50,2 пункта.

Его динамика расходится с динамикой официального PMI, обнародованного в минувшую пятницу Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР. Официальный индикатор в мае опустился до 49,4 пункта по сравнению с 50,1 пункта в предыдущий месяц. Значение PMI ниже 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе, выше - на усиление.

Подындекс новых экспортных заказов в прошедшем месяце взлетел до январского уровня, являющегося максимальным с марта 2018 года, свидетельствуют оценки Caixin.

Котировки акций производителей электроники и автопроизводителей падают в понедельник.

Стоимость бумаг Keyence упала на 3%, Fanuc - на 2,6%, Murata Manufacturing - на 2,9%, Samsung - на 3,1%, LG - на 3%, Toyota- на 1,1%, Great Wall - на 1,8%.

Акции SoftBank Group подешевели на 6% на сообщениях The Wall Street Journal о том, что мировые инвесторы довольно холодно отнеслись к идее японской компании по созданию нового мега-фонда инвестиций в технологические проекты.

В Австралии дешевеют акции BHP (-2,8%), Rio Tinto (-3,2%) и Beach Energy (-3,7%).

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв

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