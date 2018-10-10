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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 7:59 10.10.2018 - 07:59

Токио. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Азиатские фондовые индексы изменяются разнонаправленно на торгах в среду, японский рынок поднимается после падения в течение предыдущих четырех сессий.

Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 0,3%, более широкий Topix - также 0,3%, гонконгский Hang Seng - 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,1%, китайский Shanghai Composite теряет 0,2%, южнокорейский KOSPI - 0,9%.

Поддержку фондовым рынкам в среду оказывает стабилизация доходностей казначейских облигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries обновила семилетний максимум в ходе торгов во вторник, однако к закрытию рынка опустилась на 2,3 базисного пункта - до 3,206% годовых.

На этом фоне дорожают акции банков: стоимость бумаг Mitsubishi UFJ Financial Group увеличилась на 0,7%, Sumitomo Mitsui Financial Group - на 0,7%, China Construction Bank - на 0,3%.

"Трейдеры чувствуют некую нестабильность после скачка доходностей US Treasuries за последнее время", - отмечает аналитик Mito Securities Co. в Токио Хайме Сакай.

"Мы видели спад на рынке акций в феврале на фоне роста процентных ставок. Сейчас не та ситуация, однако в данный момент действительно сложно входить в рынок, и лучшей стратегией является покупка бумаг после откатов рынка", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Котировки акций японских химкомпаний снижаются на фоне слабых прогнозов американского производителя красок PPG Industries Inc. PPG заявила во вторник, что ее прибыль в третьем квартале, вероятно, будет ниже ожиданий рынка в связи с ростом расходов и ослаблением спроса на ее продукцию.

Бумаги Asahi Kasei подешевели на 5%, Mitsubishi Chemical - на 2,7%.

Лидерами роста среди акций компаний, торгующихся в Гонконге, являются бумаги страховой компании AIA Group Inc. (+1,5%) и China Shenhua Energy Co. (+5,1%).

Цена акций китайского интернет-гиганта Tencent опустилась в ходе торгов в Гонконге на 0,9%.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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