Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 13:28

Токио. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Азиатские рынки акций в основном снизились в среду на фоне усиления пессимизма в отношении предстоящих торговых переговоров США и Китая.

Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,6%, более широкий индекс Topix - на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,7%.

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Пекин в среду потребовал от Вашингтона снять ограничения с китайских технологических фирм, внесенных ранее на этой неделе властями США в "черный список" компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без специальных лицензий, сообщает MarketWatch.

Минторг США внес в этот список 28 китайских компаний за причастность к нарушениям прав уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства в КНР.

В Китае назвали решение Вашингтона "вмешательством в дела КНР".

Минторг КНР заявил, что Пекин "примет все необходимые меры, чтобы твердо защитить" интересы страны. Детали о возможных ответных мерах Китая в заявлении Минторга не приводятся.

Накануне Вашингтон также объявил о введении визовых ограничений для ряда официальных лиц Китая и их семей из-за притеснения уйгуров, этнических казахов, киргизов и других представителей исповедующих ислам меньшинств.

"США оказывают огромное давление на Китай, в том числе, с помощью визовых ограничений, что может поставить под угрозу прогресс в предстоящих переговорах", - отмечает аналитик Mizuho Securities в Токио Ютака Миура.

Кроме того, во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что администрация президента США Дональда Трампа активно обсуждает вопрос о возможности введения ограничений на движение капитала в Китай, причем в особенности фокусируется на ограничениях для инвестиций государственных пенсионных фондов в китайские акции.

По их словам, Штаты намерены поставить под сомнение решение индексных провайдеров включить в расчет фондовых индексов акции китайских компаний, которые, как считают в Вашингтоне, несут в себе серьезные риски для американских инвесторов. Пока неясно, обладают ли Штаты правовыми полномочиями, чтобы заставить индексных провайдеров исключить акции определенных китайских фирм из расчета индексов.

"Вся эта ситуация перед стартом торговых переговоров щекочет нервы, - говорит Наоки Фудзивара из Shinkin Asset Management в Токио. - Вряд ли стоит ждать позитивных новостей относительно этих переговоров, однако мы не ждем и окончательного разрыва. Стороны, вероятно, отложат принятие решение по определенным аспектам переговоров".

Акции японской SoftBank Group подешевели в среду 0,8%. Эксперты Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities ухудшили квартальный прогноз для принадлежащего SoftBank Group фонда Vision Fund на 580 млрд иен ($5,4 млрд). По оценкам аналитиков, Vision Fund зафиксирует операционный убыток в размере 367,7 млрд иен по итогам квартала, завершившегося в сентябре, на фоне снижения стоимости акций Uber и Slack Technologies, владельцем которых он является, а также переноса IPO WeWork.

Цена бумаг нефтекомпании Inpex упала по итогам торгов в Токио на 2,4%, Rakuten, владеющей платформой электронной коммерции, - на 2,7%.

В Гонконге подешевели акции банков вслед за ухудшением оценки сектора аналитиками Morgan Stanley, ожидающими ухудшения прибыльности операций финкомпаний в условиях ослабления экономики. Стоимость бумаг Hang Seng Bank упала на 3,3%, Bank of East Asia - на 4,2%.

"Мы продолжим избегать акций гонконгских банков, - отмечает аналитик Morgan Stanley Анил Агарвал. - Гонконгская экономика замедляет рост реально быстрыми темпами, почти все ключевые индикаторы существенно снизились в этом году. Это окажет давление на прибыли банков во втором полугодии и далее".

Поддержку китайскому рынку оказало повышение котировок акций банков и девелоперов: цена бумаг China Everbright Bank поднялась по итогам торгов в Шанхае на 4,2%, Bank of Ningbo - на 2,4%, China CITIC Bank - на 2,1%, Poly Developments - на 3,2%.

"Инвесторы ищут убежища перед началом сезона корпоративной отчетности, и банковский сектор КНР выглядит довольно привлекательным благодаря низким котировкам акций и высоким дивидендам", - отмечает аналитик Capital Securities Ляо Чэнькай.

пк вч БП*

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