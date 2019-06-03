Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 13:25

Токио. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились в понедельник на фоне отсутствия сигналов ослабления напряженности в торговой сфере.

Рост опасений, связанных с тем, что агрессивная торговая политика США приведет к резкому замедлению глобального экономического подъема, негативно сказывается на настрое трейдеров по всему миру.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов на 0,9%, гонконгский Hang Seng потерял менее 0,1%, китайский Shanghai Composite - 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,2%, южнокорейский KOSPI прибавил 1,3%.

Трейдеры крайне негативно восприняли решение президента США Дональда Трампа о введении Штатами 5%-ной пошлины для всех товаров, поступающих из Мексики, с 10 июня. Этот шаг Трамп привязал к проблеме нелегальной иммиграции, отметив, что пошлина будет отменена, когда поток незаконных мигрантов из Мексики в США прекратится.

"Вероятность того, что США введут новые пошлины или примут очередные меры для ограничения торговли с другими странами, торговые практики которых они посчитают несправедливыми, растет", - отмечает главный экономист Japan Oil, Gas and Metals National Corp. в Токио Такаюки Ногами.

"Не только Китай и Мексика, но и Индия, и даже Япония могут стать целями Вашингтона", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

В субботу в Китае вступили в силу повышенные пошлины на более чем 2,4 тыс. наименований товаров американского экспорта общей стоимостью $60 млрд в год.

Пекин в выходные опубликовал документ, в котором обвинил Вашингтон в провале торговых переговоров между двумя странами. Пекин не намерен "сдавать позиции по принципиальным вопросам", говорится в документе.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в мае остался на уровне предыдущего месяца - 50,2 пункта.

Его динамика расходится с динамикой официального PMI, обнародованного в минувшую пятницу Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР. Официальный индикатор в мае опустился до 49,4 пункта по сравнению с 50,1 пункта в предыдущий месяц. Значение PMI ниже 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе, выше - на усиление.

Подындекс новых экспортных заказов в прошедшем месяце взлетел до январского уровня, являющегося максимальным с марта 2018 года, свидетельствуют оценки Caixin.

В Японии майский промышленный PMI, рассчитываемый Nikkei и Markit, указал на спад деловой активности в секторе, опустившись до 49,8 пункта с апрельских 50,2 пункта на фоне падения экспортных заказов.

"Низкий спрос со стороны ключевого партнера Японии - Китая, а также сигналы все более существенного ослабления внутренней экономики, оказывают влияние на динамику продаж в стране", - отмечают эксперты Markit.

Акции японских производителей электроники и телекоммуникационных компаний подешевели по итогам торгов. Стоимость бумаг Keyence упала на 4,2%, Sony - на 1,7%, Fanuc- на 3,3%, Hiraki Tsushin - на 2%, SoftBank Group - на 6,2%.

По данным The Wall Street Journal, крупные мировые инвесторы довольно холодно отнеслись к идее SoftBank по созданию нового мега-фонда инвестиций в технологические проекты.

Акции Samsung Electronics подешевели на 3,1%, LG Electronics - также на 3,1%.

В Австралии подешевели акции BHP (-2,5%), Rio Tinto (-3,2%) и Beach Energy (-4,4%).

Индийский фондовый индекс Sensex вырос на 1,4%, до рекордного уровня, поднявшись выше отметки в 40000 пунктов. Поддержку рынку оказали ожидания, что индийский Центробанк поднимет ключевую ставку после слабых данных о ВВП страны за минувший квартал.

Рост экономики Индии резко замедлился в IV квартале финансового года, в связи с чем, страна лишилась титула самой быстрорастущей экономики. Согласно официальным данным, ВВП страны в январе-марте вырос на 5,8% после подъема на 6,6% в предыдущем квартале.

В минувшую пятницу Трамп принял решение лишить Индию привилегий в торговых отношениях со Штатами в рамках Всеобщей системы преференций в пользу развивающихся стран (Generalized System of Preferences, GSP), в результате чего Индия не сможет беспошлинно экспортировать в США порядка 2 тыс. наименований товаров.

Среди лидеров роста в Индии в понедельник - акции банков и автопроизводителей. Стоимость бумаг IndusInd Bank подскочила на 3,7%, Maruti - на 2,9%.

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