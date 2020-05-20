Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 14:46

Токио. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам торгов в среду.

Народный банк Китая (НБК) в среду сохранил базовую процентную ставку (loan prime rate, LPR) по кредитам на год на уровне 3,85%.

Как отмечает Trading Economics, это решение было ожидаемо после того, как регулятор на прошлой неделе не стал менять ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

В апреле Центробанк страны снизил ставку по кредитам на год на 20 базисных пунктов с 4,05%, чтобы содействовать оживлению экономики, которая серьезно пострадала в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Ставка по кредитам на пять лет была оставлена на уровне в 4,65%, сообщил НБК в среду.

Статданные, обнародованные в среду, показали, что заказы на продукцию машиностроения в Японии сократились в марте на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 2,3% в феврале. Аналитики в среднем прогнозировали гораздо более значительное снижение - на 7,1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Японский индекс Nikkei поднялся на 0,79%.

Банк Японии объявил, что проведет в пятницу, 22 мая, экстренное совещание по вопросам денежно-кредитной политики, чтобы утвердить новую программу кредитования для поддержки бизнеса, пострадавшего на фоне пандемии коронавируса.

В лидерах роста оказались акции Sony Financial Holdings Inc., которые взлетели в цене на 23,3% на фоне новостей о том, что японский производитель электроники Sony Corp. намерен довести до 100% свою долю в финкомпании, что будет стоить ему порядка 400 млрд иен ($3,7 млрд). Sony уже владеет 65% акций компании. Цена бумаг Sony снизилась на 2,3%.

Бумаги телекоммуникационной компании SoftBank Group Corp. прибавили около 1%.

Китайский индикатор Shanghai Composite снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng подрос 0,05%.

Акции китайской Lenovo Group Ltd. подешевели в ходе торгов в Гонконге на 0,7%. крупнейший в мире производитель персональных компьютеров, сократила чистую прибыль на 64% в четвертом финансовом квартале на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, ударившей по продажам ПК. Однако компания прогнозирует, что переход на удаленную работу и учебу из-за пандемии приведет к росту спроса на компьютеры и центры обработки данных в долгосрочной перспективе.

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings увеличилась в ходе торгов в Гонконге на 2,3%, оператора казино Galaxy Entertainment - на 1,8%. Акции нефтепроизводителей упали в цене, включая CNOOC - на 1,6% - и PetroChina - на 1,4%.

Южнокорейский индекс Kospi повысился на 0,46%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на торгах в Сеуле на 0,6%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics подешевели на 0,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,24%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась соответственно на 0,9% и на 0,4%.

Акции National Australia Bank подорожали на 0,7%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,7%, Westpac Banking - на 0,6%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ва ко *

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции