Этот контент был опубликован 16 января 2020 г. 13:25

Токио. 16 января. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики по итогам торгов в четверг после подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем, которое, как надеются инвесторы, содействует улучшению отношений двух стран.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,07%, более широкий Topix снизился на 0,14%.

Гонконгский Hang Seng вырос на 0,38%, китайский Shanghai Composite потерял 0,52%, опустившись до минимальной отметки с 8 января.

Южнокорейский индикатор KOSPI прибавил 0,77%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,7%, достигнув очередного рекорда и впервые закрывшись выше отметки в 7000 пунктов.

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали в среду соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.

Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары, частично это может быть учтено во второй фазе.

Переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже начались, сообщил вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox Business Network, однако не привел деталей.

Аналитики говорят, что, хотя с подписанием первой фазы внимание трейдеров, вероятно, переключится на другие события, на рынках сохраняются сомнения по поводу перспектив урегулирования главных спорных вопросов.

"Сложно утверждать, что сделка представляет собой важный шаг на пути к прекращению противоречий, который сильно омрачают перспективы роста мировой экономики", - отмечает аналитик по азиатским рынкам AxiTrader Стивен Иннес, которого цитирует MarketWatch.

Акции производителя микрочипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) подешевели по итогам торгов на 1,6%, продолжив снижаться вторую сессию подряд, на фоне беспокойства о том, что готовящееся ужесточение санкций США в отношении китайского поставщика телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co. может отрицательно сказаться на ее бизнесе. После закрытия торгов на Тайване компания опубликовала отчетность за четвертый квартал, сообщив о росте чистой прибыли на 16% благодаря повышению продаж.

Цена бумаг китайского интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на Гонконгской фондовой бирже выросла на 0,3%. Также в Гонконге подорожали акции страховой компании AIA Group (+0,8%), тогда как бумаги AAC Technologies и China Life Insurance снизились в цене (-1,9% и -0,9% соответственно).

Капитализация южнокорейской Samsung Electronics Co., одного из крупнейших в мире производителей полупроводников, увеличилась на 2,9%.

Рыночная стоимость крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Group Ltd. снизилась на торгах в Сиднее на 0,1%, тогда как акции Rio Tinto Ltd. слегка подорожали.

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