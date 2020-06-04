Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 14:22

Токио. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировали разнонаправленную динамику на торгах в четверг.

Инвесторы сохраняли оптимизм по поводу перспектив восстановления мировой экономики на фоне постепенного снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. В то же время негативными факторами для рынков выступают сохраняющаяся напряженность в отношениях США и Китая и попытки Пекина усилить контроль за Гонконгом.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,36%.

Котировки акций SoftBank Group Corp. увеличились на 1,05%. Бумаги автопроизводителей Nissan Motor Co. и Mitsubishi Motors Corp. подешевели на 2,1% и 1,5% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,14%, гонконгский Hang Seng потерял 0,17%.

Инвесторы положительно встретили новость о том, что Китай расширяет ранее ограниченное из-за коронавируса авиасообщение с другими странами.

Управление гражданской авиации Китая (УГАК) распространило уведомление, позволяющее после улучшения ситуации с распространением коронавируса с 8 июня расширить географию маршрутов международных авиарейсов. Так, все китайские авиакомпании имеют право выбрать по своему усмотрению один из международных маршрутов для совершения одного рейса в неделю.

Поддержку рынку также оказала информация о том, что Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) влил в банковскую систему 70 млрд юаней. Регулятор сохранил процентную ставку по 7-дневным операциям обратного РЕПО на уровне 2,2%.

Лидерами роста на торгах в Гонконге являются акции Sands China, которые подорожали на 4,9%. Цена бумаг AIA Group повысилась на 0,2%, акции China Life Insurance снизились на 0,8%.

Южнокорейский индекс Kospi поднялся на 0,19%, до максимума с февраля.

Дефицит счета текущих операций Южной Кореи увеличился до $3,12 млрд в апреле 2020 года по сравнению с $0,39 млрд за аналогичный период годом ранее. Это самый существенный дефицит почти за десятилетие, согласно Trading Economics.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,2%, автопроизводителя Kia Motor - снизилась на 2,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,84%.

Розничные продажи в Австралии рухнули на 17,7% в месячном выражении в апреле 2020 года, показали официальные данные. Темпы падения стали рекордными. Первоначально сообщалось о падении розничных продаж на 17,9%, месяцем ранее розничные продажи выросли на 8,5%.

Профицит внешней торговли страны в апреле упал до 8,8 млрд австралийских долларов с 10,45 млрд месяцем ранее. Консенсус-прогноз предусматривал показатель на уровне 7,5 млрд австралийских долларов. Экспорт рухнул на 11% по сравнению с месяцем ранее, импорт упал на 10%.

Котировки бумаг горнодобывающей компании BHP снизились на 0,08%, акции Rio Tinto выросли на 1%.

Акции Westpac выросли на 1,3%. Многочисленные нарушения банком законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег, были связаны с технологическими недостатками и человеческими ошибками, внутреннее расследование не выявило доказательств намеренных противоправных действий со стороны персонала банка.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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