Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 13:28

Токио. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Азиатские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник.

Поддержку рынкам оказали позитивные статданные по экономике США, обнародованные в минувшую пятницу, однако сигналы о потенциальных сложностях в стартующих на этой неделе торговых переговорах США и Китая негативно отразились на настрое трейдеров.

Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,2%, более широкий индекс Topix практически не изменился, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,7%, южнокорейский KOSPI - менее 0,1%.

Рынки Китая и Гонконга закрыты в связи с праздниками.

Китайские власти не спешат заключать со Штатами масштабное соглашение, которого добивается президент США Дональд Трамп, и не готовы обсуждать ряд важных для американской стороны тем на переговорах, которые должны состояться на этой неделе, сообщило в воскресенье агентство Bloomberg.

По словам источников агентства, в ходе встреч с представителями Вашингтона, прошедших в Пекине за последние недели, китайская сторона дала понять, что намерена существенно сузить круг тем для обсуждения с США.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который возглавит китайскую делегацию на стартующих 10 октября переговорах в Вашингтоне, предупредил американских чиновников, что Пекин не намерен затрагивать тему реформирования промышленной политики или государственных субсидий - два ключевых вопроса, на решении которых настаивает администрация Трампа, сообщил один из источников.

Эксперты отмечают, что Китай получил преимущество в переговорах с США, поскольку Трамп недавно оказался в центре скандала, спровоцировавшего запуск процесса импичмента.

Однако, по словам источников, близких к администрации Трампа, процесс импичмента не скажется на подходе президента к переговорам с КНР, и если Пекин считает, что позиция Штатов ослабла, то это станет просчетом китайской стороны.

Трейдеры возлагали большие надежды на переговоры Вашингтона и Пекина, возобновляющиеся на этой неделе после длившегося несколько месяцев перерыва. Рынки позитивно реагировали на любые сигналы какого-либо продвижения США и Китая преодолении торгового спора, уже спровоцировавшего спад в промышленном секторе по всему миру, а также ослабление капиталовложений бизнеса, пишет MarketWatch.

"Трудно делать прогнозы относительно переговоров США и Китая, поскольку появившиеся сообщения могут указывать как на потенциальный провал переговоров, так и на возможность заключения частичного соглашения", - отмечает аналитик Tokai Tokyo Research Institute Co. Шодзи Хиракава.

Статданные по американской экономике, обнародованные в пятницу, указали на снижение безработицы в стране в сентябре до 3,5% - минимального уровня с декабря 1969 года.

Сохранение сильного рынка труда позволит Штатам сохранить высокие потребительские расходы, что, как ожидается, продолжит поддерживать американскую экономику в условиях торговой войны с Китаем.

Число рабочих мест в экономике США увеличилось на 136 тыс. человек после повышения на пересмотренные 168 тыс. в августе, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики в среднем ожидали роста числа рабочих мест на 145 тыс.

Акции японских банков подешевели в понедельник: стоимость бумаг Mitsubishi UFJ упала на 0,9%, Sumitomo Mitsui - на 0,8%, Mizuho Financial - также на 0,8%. Тем временем, бумаги Rakuten, работающей в сфере электронной коммерции, подскочили на 1,3%.

В Южной Корее подорожали акции LG Electronics (+4,5%), в то время как бумаги Samsung Electronics подешевели на 0,5%. В Австралии выросли в цене бумаги Beach Energy (+1,7%) и Woodside Petroleum (+1%).

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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