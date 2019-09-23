Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 8:18

Токио. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе торгов в понедельник.

Японские биржи в понедельник закрыты в связи с празднованием дня осеннего равноденствия. Сводный фондовый индекс АТР без учета Японии (MSCI Asia Pacific ex-Japan) опустился на 0,4%.

Китайский Shanghai Composite упал на 1,4%, Shenzhen Composite - на 1,5%. Гонконгский Hang Seng снизился на 1,85%.

Южнокорейский Kospi практически не меняется, индонезийский Jakarta Composite опускается на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,4%, как и новозеландский NZX 50.

Индийский BSE Sensex взлетел на 2,7% на новости о снижении налога на ряд услуг и товаров, которое в совокупности может увеличить прибыль индийских компаний на $20 млрд в год.

Между тем основным фактором для азиатского рынка акций в целом остается торговый конфликт между США и Китаем. На прошлой неделе состоялся подготовительный раунд американо-китайских переговоров, при этом представители двух стран провели очную встречу впервые за почти два месяца. В ходе двухдневных консультаций стороны должны были подготовить почву для дальнейших переговоров между представителями двух стран на высоком уровне, намеченных на начало октября.

Также в ходе визита китайские представители планировали посетить фермерские хозяйства в штате Монтана, однако этот визит был отменен, что рынок счел негативным сигналом.

Акции китайских фармкомпаний Sino Biopharmaceutical и CSPC Pharmaceutical дешевеют на 3,2% и 2,1% соответственно. Цена бумаг железнодорожной компании China Railway Group опустилась на 0,4%, строительной China Communications Construction - на 1,2%.

Цена бумаг интернет-гиганта Tencent снижается на 0,3%, оператора казино Sands China - на 1,2%.

Капитализация южнокорейского производителя микрочипов SK Hynix растет на 0,6%, LG Electronics - снижается на 0,9%.

Рыночная стоимость австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto увеличивается на 0,6%, BHP снижается на 0,1%.

йй аш ав*

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