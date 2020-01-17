Этот контент был опубликован 17 января 2020 г. 8:11

Токио. 17 января. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются без единой динамики на торгах в пятницу.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 набрал 0,44%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,14%, китайский Shanghai Composite - на 0,19%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,09%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,32%.

Внимание участников рынка на этой неделе было сосредоточено на торговых отношениях Вашингтона и Пекина.

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали в среду соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары, частично это может быть учтено во второй фазе.

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики на 2020 год вслед за подписанием США и Китаем торгового соглашения. Согласно новому прогнозу Fitch, мировая экономика в этом году увеличится на 2,6%, как и годом ранее. Предыдущий прогноз Fitch, опубликованный 5 декабря, предполагал, что мировой ВВП вырастет на 2,5% в текущем году.

Прогноз подъема экономики Китая на 2020 год повышен экспертами Fitch на 0,2 процентного пункта - до 5,9%.

Опубликованные в пятницу статданные указали на замедление роста китайской экономики до нового многолетнего минимума в 2019 году.

Темпы роста экономики Китая в минувшем году составили 6,1%, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР. По итогам 2018 года ВВП Китая вырос на 6,6%, что было минимальным значением с 1990 года. Рост экономики КНР в четвертом квартале составил 6%, как и кварталом ранее.

Рост экономики в 2019 году соответствует нижней границе целевого показателя правительства в 6-6,5%.

Акции японской телекоммуникационной компании SoftBank Group выросли на 0,25%, цена бумаг Fast Retailing повысилась на 0,28%, Sony - на 0,18%.

В Гонконге дорожают бумаги HSBC Holdings (+0,25%) и снижаются котировки акций Tencent (-0,8%) и AIA Group (-1,7%).

Бумаги южнокорейской Samsung Electronics подорожали на 0,82%. Рыночная стоимость австралийской Beach Energy выросла на 0,73%.

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