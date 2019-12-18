Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 7:37

Токио. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются слабо и разнонаправленно на торгах в среду.

Оптимизм трейдеров в отношении промежуточной торговой сделки США и Китая, о заключении которой было объявлено на прошлой неделе, нивелируется опасениями жесткого Brexit, пишет MarketWatch.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,47%, гонконгский Hang Seng - на 0,06%, китайский Shanghai Composite - на 0,18%, южнокорейский KOSPI - на 0,03%. В то же время австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,06%, также выросли индексы в Тайване, Сингапуре, Малайзии и Индонезии - на 0,2-0,3%.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на товары китайского экспорта стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, как планировалось ранее, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки.

Штаты также согласились сократить вдвое пошлины на китайские товары стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%. Тем не менее, для китайского экспорта стоимостью еще порядка $250 млрд в год сохранится 25%-ная пошлина.

Трамп сообщил, что соглашение предусматривает наращивание Китаем закупок американской сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров. Он ожидает, что объемы закупок Пекином сельхозтоваров достигнут $50 млрд в год "довольно скоро".

После заключения промежуточного торгового соглашения с США правительство Китая отложило планировавшееся на 15 декабря повышение пошлин на американские автомобили и автокомпоненты.

Вашингтон и Пекин планируют официально подписать соглашение в начале января.

На этом фоне американские фондовые индексы во вторник обновили рекордные максимумы.

"Подъем, который мы наблюдаем, во многом по-прежнему обусловлен согласованием США и Китаем первой фазы торговой сделки на прошлой неделе, а также возможностью некоторого прояснения ситуации вокруг Brexit", - отмечает Джейми Лавин, специалист по глобальным инвестициям в JP Morgan Private Bank.

В то же время, как стало известно во вторник, премьер Великобритании Борис Джонсон намеревается внести в законопроект соглашения по Brexit положение, которое ограничит переходный период после Brexit рамками 2020 года.

Великобритания и ЕС должны будут заключить торговое соглашение в переходный период. В Брюсселе ранее предупреждали, что за 11 месяцев следующего года - после запланированного на 31 января 2020 года Brexit - урегулировать торговые вопросы невозможно. В то же время главный координатор ЕС по Brexit Мишель Барнье обещал приложить все усилия, чтобы выработать базовые пункты будущих отношений Брюсселя и Лондона.

Джонсон ранее обещал добиться торгового соглашения с ЕС к декабрю 2020 года. Если Лондон и Брюссель не смогут заключить соглашение, то им придется торговать по правилам Всемирной торговой организации, а это будет означать экономический шок и для Великобритании, и для Евросоюза.

Статданные, обнародованные в среду, указали на сокращение объема японского экспорта в ноябре 2019 года по итогам 12-го месяца подряд на фоне снижения поставок автомобилей и оборудования для горнодобывающей отрасли.

Согласно официальным данным, японский экспорт упал на 7,9% относительно того же периода прошлого года - до 6,28 трлн иен ($57,3 млрд). Объем импорта сократился на 15,7% - до 6,35 трлн иен. Эксперты в среднем прогнозировали снижение японского экспорта в ноябре на 8,6%, импорта - на 12,7%.

Профицит баланса внешней торговли Японии в прошлом месяце увеличился до 60,9 млрд иен по сравнению с 15,7 млрд иен в октябре.

Акции японских SoftBank и Hitachi подорожали на 1,8% и 3,1% соответственно, тогда как бумаги Nintendo и Mitsui OSK Lines потеряли в цене более 2%.

В Гонконге дорожают акции китайской нефтегазовой компании CNOOC (+2,5%) и технологического гиганта Tencent (+1,1%). Цена бумаг Galaxy Entertainment и China Overseas Land & Investment снижается (-1,4 % и -1,2%).

Котировки акций южнокорейской Samsung Electronics опустились на 0,9% на новостях о том, что председатель совета директоров компании Ли Сан Хун (Lee Sang-hoon) был признан виновным в нарушении прав профсоюзов и приговорен к 18 месяцам тюремного заключения.

Акции австралийской Oil Search подорожали на 3,3%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ва им ан

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!