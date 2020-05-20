Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 7:58

Токио. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются слабо и разнонаправленно на торгах в среду.

Народный банк Китая (НБК) в среду сохранил базовую процентную ставку (loan prime rate, LPR) по кредитам на год на уровне 3,85%.

Как отмечает Trading Economics, это решение было ожидаемо, после того, как регулятор на прошлой неделе не стал менять ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

В апреле центробанк страны снизил ставку по кредитам на год на 20 базисных пунктов с 4,05%, чтобы содействовать оживлению экономики, которая серьезно пострадала в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Ставка по кредитам на пять лет была оставлена на уровне в 4,65%, сообщил НБК в среду.

Статданные, обнародованные в среду, показали, что заказы на продукцию машиностроения в Японии сократились в марте на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 2,3% в феврале. Аналитики в среднем прогнозировали гораздо более значительное снижение - на 7,1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

"Рынки, по-видимому, довольствуются торговлей в умеренно негативном диапазоне, поскольку трейдеры фиксируют прибыль после недавнего сильного ралли в ожидании дальнейшего направления из Европы и США", - отмечает аналитик Oanda Джеффри Хэлли, которого цитирует MarketWatch.

Японский индекс Nikkei растет на 1,05%.

Котировки акций телекоммуникационной компании SoftBank Group Corp. повышаются на 1,8%.

Акции Sony Financial Holdings Inc. взлетели в цене на 23,4% на фоне новостей о том, что японский производитель электроники Sony Corp. намерен довести до 100% свою долю в финкомпании, что будет стоить ему порядка 400 млрд иен ($3,7 млрд). Цена бумаг Sony снизилась на 2,4%. Sony уже владеет 65% акций компании.

Китайский индикатор Shanghai Composite снижается на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%.

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings повышается в ходе торгов в Гонконге на 1,2%. Бумаги нефтепроизводителей подешевели, включая CNOOC - на 2,5% - и PetroChina - на 1,1%.

Акции китайской Lenovo Group Ltd. подорожали на 3%. Крупнейший в мире производитель персональных компьютеров сократил чистую прибыль на 64% в четвертом финансовом квартале, но отметил неожиданный рост долгосрочного спроса на компьютеры и дата-центры.

Южнокорейский индекс Kospi повышается на 0,4%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на торгах в Сеуле на 0,6%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics дешевеют на 0,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,3%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась соответственно на 0,7% и на 0,2%.

Акции National Australia Bank дорожают на 0,6%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,5%, Westpac Banking - на 0,4%.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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