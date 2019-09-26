Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 8:41

Токио. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в четверг, трейдеры оценивают новости с торгового "фронта".

Японский индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов в четверг на 0,2%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,1%, китайский Shanghai Composite потерял 0,4%, южнокорейский KOSPI - 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,5%.

Накануне Япония и США подписали соглашение, являющееся первым этапом торговой сделки между двумя странами. Соглашение, подписанное президентом США Дональдом Трампом и японским премьером Синдзо Абэ на полях Генассамблеи ООН, регулирует торговлю сельскохозяйственной и промышленной продукцией, а также цифровыми услугами, однако в нем не оговаривается главный вопрос - об экспорте в Штаты японских автомобилей.

Трамп назвал достигнутые с Абэ договоренности "первым этапом феноменального торгового соглашения", отметив, что стороны работают над более широким соглашением.

Абэ в свою очередь сказал, что подписанное соглашение отвечает интересам обеих стран. "Мы успешно охватили широкий круг сфер, - не только промышленные товары, но и сельскохозяйственную продукцию, и цифровые услуги", - заявил он.

Абэ подтвердил, что получил заверения от Трампа, что США не будут облагать дополнительными пошлинами японские автомобили и автокомпоненты. "Между мной и президентом Трампом есть четкое соглашение, что дополнительных пошлин не будет", - сказал японским премьер.

В настоящее время автомобили и автокомпоненты, на долю которых приходится значительная часть японского экспорта, облагаются в Штатах 2,5%-ной пошлиной.

Акции японских автопроизводителей дорожают в четверг: стоимость бумаг Toyota выросла на 1,1%, Honda - на 1,4%, Nissan - 0,8%, Mazda - на 1,4%.

Накануне Трамп также заявил, что торговое соглашение с Китаем может быть заключено раньше, чем думают многие.

Он отметил, что видит "хорошие шансы" на достижение соглашения с КНР, добавив, что Пекин уже начал наращивать закупку в Штатах таких продуктов, как говядина и свинина.

Китайский рынок, однако, падает, поскольку трейдеры фиксируют прибыли перед длительными праздниками по случаю Дня образования КНР, стартующими 1 октября, пишет MarketWatch.

"Трейдеры фиксируют прибыли по акциям компаний, показавших наилучшую динамику за последнее время, - говорит аналитик Central China Securities Чжан Ган. - За длинные выходные может случиться все, что угодно".

Акции китайского производителя свинины Muyuan Foodstuff Co. подешевели в ходе торгов на 8,9%.

Накануне СМИ сообщали, что китайские компании готовятся увеличить закупку свинины в США. По данным Bloomberg, китайские покупатели запрашивают информацию о ценах у экспортеров свинины, включая Smithfield Foods Inc. и Tyson Foods Inc. Объем покупок не согласован окончательно, однако, по данным источников, может составить около 100 тыс. тонн, часть которых пойдет в госрезервы.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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