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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 8:09 04.07.2018 - 08:09

Токио. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в среду, акции технологических компаний дешевеют вслед за падением этого сектора в США на опасениях усиления противоречий между Вашингтоном и Пекином.

Японский индекс Nikkei 225 теряет в ходе торгов 0,1%, гонконгский Hang Seng - 1%, китайский Shanghai Composite - 0,4%, южнокорейский KOSPI - 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,5%.

Трейдеры оценивают последние действия властей США и Китая в отношении технологических компаний.

Накануне стало известно, что китайский суд наложил временный запрет на продажи продукции американского чип-мейкера Micron в КНР из-за патентного спора с тайваньской United Microelectronics Corp. В 2017 фингоду продажи в Китае обеспечили свыше 50% выручки Micron.

Тем временем, администрация президента США Дональда Трампа рекомендовала Федеральной комиссии по связи отклонить заявку китайского мобильного оператора China Mobile на получение лицензии на предоставление телекоммуникационных услуг в США.

Акции China Mobile на торгах в Гонконге в среду подорожали на 0,1% после падения их цены накануне до минимального за 4 года уровня.

Стоимость бумаг южнокорейского чип-мейкера SK Hynix Inc. упала на 0,8%, японских Keyence, Tokyo Electron и Sony - на 3,6%, 4,1% и 1,3%.

"Потенциальная торговая война и ее последствия по-прежнему являются наибольшим риском для emerging markets, - отмечает аналитик Bocom International Holdings Хао Хун. - Такие сюрпризы, как, например, случай с Micron, предсказать трудно".

В пятницу вступают в силу пошлины США на импорт китайских товаров и ответные меры КНР.

Благоприятные статданные из КНР не смогли поддержать китайский рынок в среду. Индекс деловой активности в сфере услуг, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в июне вырос до 53,9 пункта - максимального уровня за 4 месяца, по сравнению с 52,9 пункта месяцем ранее.

В Австралии темпы роста розничных продаж в мае превзошли прогнозы рынка. Объем розничных продаж увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты ожидали повышения на 0,3%.

Продажи австралийских универмагов в прошлом месяце повысились на 3,9%, расходы граждан в кафе и ресторанах - снизились на 1%, свидетельствуют данные статистического управления страны.

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