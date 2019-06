Токио. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник, трейдеры оценивают события вокруг Ирана и ждут встречи лидеров США и Китая.

Японский Nikkei 225 теряет в ходе торгов 0,6%, гонконгский индекс Hang Seng - 1,2%, китайский Shanghai Composite - 1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,1%, южнокорейский KOSPI - 0,3%.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина должна состояться в рамках саммита G20 в Осаке 28-29 июня. Инвесторы будут ждать сигналов "перемирия" в торговой войне, пишет MarketWatch.

"Для глав обоих стран планка на эту встречу довольно низкая - им необходимо просто договориться о возобновлении торговых переговоров, им не нужно устранять причины разногласий", - отмечает аналитик Mizuho Bank Чан Вэй Лян.

Реальное достижение соглашения, "вероятно, будет делегировано командам" двух стран, отвечающим за торговые переговоры, говорит эксперт.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в понедельник провели телефонный разговор, детали которого, однако, не раскрываются.

Накануне Трамп объявил о введении санкций против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи, а также пообещал новые санкции, которые коснутся окружения аятоллы.

Опасения, связанные с возможностью дальнейшего разрастания конфликта Вашингтона и Тегерана, привели к резкому увеличению спроса на активы тихой гавани, включая японскую иену и золото.

"Если возможности для переговоров между Ираном и США исчерпаны, риск вооруженного конфликта будет увеличиваться, а это наихудший сценарий развития ситуации", - отмечает аналитик Toyo Securities Co. в Токио Хирохуми Ямамото.

Иена дорожает вторую сессию подряд, во вторник курс японской нацвалюты поднимался выше отметки в 107 иен/$1.

Котировки акции японских экспортеров, в первую очередь автопроизводителей и производителей электроники, снижаются в ходе торгов. Стоимость бумаг Toyota уменьшилась на 0,6%, Honda - на 0,8%, Sony - на 2%, Fanuc - на 1,8%.

В Китае лидерами падения являются бумаги финкомпаний. Стоимость акций China Merchants Bank на торгах в Шанхае упала на 5% на информации Washington Post о возможном расследовании в отношении банка в США в связи с обвинениями в нарушении режима санкций против Северной Кореи.

Котировки бумаг Ping An Bank, New China Life Insurance и Bank of China снизились в ходе торгов соответственно на 1,9%, 2,3% и 0,3%.

