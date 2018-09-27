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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 8:17 27.09.2018 - 08:17

Токио. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Азиатские фондовые индексы снижаются в четверг, следуя за динамикой американского рынка акций, который упал накануне на решениях Федеральной резервной системы (ФРС).

Японский индекс Nikkei 225 теряет 0,6%, более широкий Topix - 1%, гонконгский Hang Seng - 1,2%, китайский Shanghai Composite - 0,3%, китайский Shanghai Composite - 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,1%, южнокорейский KOSPI прибавляет 0,4%.

Федрезерв, как и ожидалось, повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов уже в третий раз в этом году - до 2-2,25% годовых.

При этом стало понятно, что решимость Центробанка поднять ставку в декабре увеличилась: медианные прогнозы "точечных графиков" (dot plot) по итогам сентябрьского заседания указали на то, что 12 из 16 членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ожидают в общей сложности четырех повышений ставки в текущем году. В июне лишь 8 членов FOMC предполагали такую возможность.

Прогнозы FOMC на 2019 год по-прежнему предусматривают три подъема ставки.

Японский фондовый рынок падает в четверг на сигналах его перепроданности после семидневного ралли.

"Некоторые технические индикаторы показывают, что японский рынок акций подошел к уровням, которые требуют повышенной бдительности", - цитирует агентство Bloomberg аналитик Aizawa Securities Co. в Токио Митсуо Симизу.

Акции японских производителей электроники и банков дешевеют в ходе торгов на фоне укрепления иены.

Стоимость акций Sony упала на 1,4%, Panasonic - на 0,9%, Canon - на 1,1%, финкомпаний Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group - на 1,4% и 0,8%.

Кроме того, дешевеют бумаги японских автоконцернов: капитализация Toyota опустилась на 0,2%, Honda - на 0,5%.

В Гонконге лидерами падения являются котировки акций интернет-компании Tencent (-1,9%) и Galaxy Entertainment (-4%).

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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