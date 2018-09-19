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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 8:25 19.09.2018 - 08:25

Токио. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Азиатские фондовые индексы растут в среду, несмотря на эскалацию торгового спора США и Китая, в лидерах подъема - рынки Гонконга и КНР.

Сводный индекс фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) MSCI Asia Pacific увеличился в ходе торгов на 1,1%.

Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 1,2%, гонконгский Hang Seng - 1,4%, китайский Shanghai Composite - 1,5%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,5%, южнокорейский KOSPI теряет менее 0,1%.

Банк Японии, завершивший в среду двухдневное заседание, не стал менять основные параметры кредитно-денежной политики. Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на уровне около нуля, говорится в сообщении ЦБ. Процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на отметке минус 0,1%.

Решения совпали с ожиданиями рынка.

Японский ЦБ также подтвердил июльскую формулировку о том, что он готов в дальнейшем скорректировать ориентиры доходности гособлигаций, допустив их колебания в зависимости от уровня экономической активности и инфляции.

Ранее глава Банка Японии Харухико Курода дал понять, что допускает повышение доходности десятилетних госбумаг до 0,2%.

Котировки акций японских компаний сферы страхования жизни дорожают на фоне роста доходностей US Treasuries. Цены бумаг Dai-ichi Life и T&D, являющихся крупными владельцами казначейских облигаций США, подскочили соответственно на 4% и 3,3%.

Среди акций китайских компаний, торгующихся в Гонконге, лидерами роста являются страховщик Ping An (+2,8%), интернет-гигант Tencent (+1,8%), а также нефтекомпания CNOOC (+2,2%).

Китайский рынок растет, несмотря на новые пошлины в отношении местных товаров, введенные США. Как сообщалось, в ночь на вторник президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю Роберту Лайтхайзеру ввести новые пошлины на импортируемые в страну китайские товары стоимостью $200 млрд в год. Ввозные пошлины вступают в силу с 24 сентября на уровне 10%, но в 2019 году они могут быть повышены до 25%, если Пекин не пойдет на уступки Вашингтону.

Китайский Минфин, в свою очередь, сообщил, что введет ответные пошлины на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год также с 24 сентября. Пошлиной в размере 10%, в частности, будет обложен американский сжиженный природный газ (СПГ).

Австралийский рынок растет в среду вслед за котировками сырьевых компаний: бумаги BHP и Rio Tinto подорожали на 3%, Fortescue - почти на 5%.

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