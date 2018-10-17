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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 8:32 17.10.2018 - 08:32

Токио. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Азиатские фондовые индексы поднимаются в среду, следуя за рынком акций США, который показал мощный подъем по итогам предыдущей сессии на фоне позитивных статданных и сильной корпоративной отчетности.

Рынки Гонконга закрыты в среду в связи с праздником (Праздник двойной девятки).

Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 1,1%, более широкий Topix - 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,2%, южнокорейский KOSPI - 1%, китайский Shanghai Composite 0,1%.

Поддержку японскому рынку оказывает подъем котировок акций технологических компаний: стоимость бумаг Sharp подскочила на 3,1%, Sony - на 2,1%, Panasonic - на 1,2%.

Капитализация SoftBank увеличилась почти на 2%. Акции японской телекоммуникационной компании резко подешевели в понедельник на опасениях, что SoftBank, имеющая тесные связи с Саудовской Аравией, может пострадать из-за ситуации с исчезновением журналиста Washington Post Джамаля Хашкаджи.

Главный операционный директор SoftBank Марсело Клауре во вторник заявил, что компания продолжает работу "в обычном режиме", сообщает MarketWatch.

"Корпоративные прибыли в США и американская экономика в целом являются исключительно сильными", - отмечает аналитик Mizuho Securities в Токио Ютака Миура.

"Уход от рисков, отмечавшийся на прошлой неделе, сошел на нет. Валютный рынок стабилен, и это может поддержать спрос на акции японских компаний", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Китайский рынок демонстрирует самое слабое повышение среди основных азиатских индексов в среду.

Лидером роста среди бумаг индекса Shanghai Composite является PetroChina, акции которой подорожали на 1%.

Пк вч ки

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