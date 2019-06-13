Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 13:12

Токио. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили снижением торги в четверг, инвесторы реагировали на статданные из США и следили за развитием американо-китайских торговых отношений.

Японский индекс Nikkei 225 по итогам сессии упал на 0,46%, более широкий Topix - на 0,82%.

Китайский Shanghai Composite прибавил менее чем 0,1%, Shenzhen Composite - 0,29%.

Южнокорейский индикатор Kospi уменьшился на 0,3%.

Гонконгский Hang Seng, австралийский S&P/ASX 200, индийский BSE Sensex, индонезийский Jakarta Composite потеряли менее 0,1%. Новозеландский NZX 50 вырос на 0,2%.

Как стало известно в среду, потребительские цены в США в мае выросли на 0,1% относительно апреля и повысились на 1,8% относительно мая 2018 года. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения цен на 0,1% в помесячном и на 1,9% в годовом выражении. В апреле месячная инфляция составляла 0,3%, годовая - 2%.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как продукты питания и топливо, в прошлом месяце повысились на 0,1% в помесячном и на 2% в годовом выражении.

Почасовая оплата труда американцев в мае повысились на 1,3% относительно того же месяца прошлого года.

Тем временем президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о том, если ли какие-то сроки для заключения торгового соглашения с Китаем, заявил, что все сроки есть только у него в голове. "США либо заключат великолепную сделку с Китаем, либо сделки не будет вовсе", - добавил он.

Дополнительным негативным фактором для рынка стали протесты в Гонконге против изменений в законе об экстрадиции, переросшие в столкновения с полицией. По официальным данным, пострадали 79 человек. В четверг ситуация несколько успокоилась из-за ливня, который помешал многим протестующим выйти на улицы.

Как сообщалось, правительство Гонконга будет рассматривать поправки к закону о правонарушителях, которые скрываются от правосудия. В случае принятия этих поправок власти материковой части Китая будут иметь возможность общаться с запросами об их экстрадиции на материк.

Котировки ценных бумаг интернет-гиганта Tencent в Гонконге снизились на 1%, девелопера Hang Lung Properties - на 1,7%.

Акции японского производителя экранов для мобильных устройств Japan Display рухнули на 12% на новости о планах CEO компании Ёсиюки Цукидзаки уйти в отставку 30 сентября. На этом посту его сменит финдиректор Минору Кикуока.

Цена акций производителя видеоигр и консолей Nintendo опустилась на 1,6%, автопроизводителя Toyota Motor - на 1,4%.

Капитализация южнокорейской Samsung уменьшилась на 1,9%, тайваньской Taiwan Semiconductor - на 1,3%.

Рыночная стоимость японской нефтедобывающей компании Inpex снизилась на 1,4%, австралийской Beach Energy - на 5,7% на фоне обвала цен на нефть в среду, вызванного повышением уровня запасов топлива в США на прошлой неделе.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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