Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 8:20

Токио. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Азиатские фондовые индексы растут в понедельник благодаря заключению промежуточного торгового соглашения США и Китаем.

Китайский индекс Shanghai Composite подскочил в ходе торгов на 1,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 1,1%.

Биржи Японии закрыты в понедельник в связи с праздником (День здоровья и спорта).

США и Китай сделали важный шаг к урегулированию торгового спора, заключив в пятницу промежуточное соглашение, по которому Вашингтон откажется от уже запланированного повышения пошлин на товары китайского экспорта объемом $250 млрд в год в обмен на увеличение Пекином закупок американской сельхозпродукции на $40-50 млрд.

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении "очень значительной сделки" с КНР, которую он назвал первым этапом урегулирования торгового спора. Трамп отметил, что сделка охватывает вопросы интеллектуальной собственности, валютной политики и финансовых услуг.

Китайское госинформагентство "Синьхуа" дало более осторожную характеристику пятничным договоренностям, заявив о достижении сторонами "существенного прогресса" в ряде сфер.

"Очевидно, что сделан шаг в верном направлении", - отмечает Гэрри Альфонсо из Shenwan Hongyuan Group. "Можно оценивать ситуацию оптимистично, но сохранять холодную голову, помня, что потребуется время для преодоления всех разногласий", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Информация о заключении Вашингтоном и Пекином промежуточного торгового соглашения поддерживает финансовые рынки, несмотря на сомнения некоторых инвесторов в том, что соглашение может действительно стать поворотным моментом в урегулировании торгового спора США и КНР и привести к реальному улучшению ситуации в мировой экономике, пишет MarketWatch.

"Вряд ли можно говорить о настоящем прорыве", - говорит старший аналитик по рынкам АТР в Oanda Джеффри Хэлли. "Есть ощущение, что каждая сторона добилась небольших побед, что устроило их на данный момент, однако обсуждение ключевых вопросов остается впереди", - цитирует эксперта MarketWatch.

Статданные, обнародованные в понедельник, указали на продолжающееся снижение объемов китайского экспорта и импорта. Экспорт в долларовом выражении уменьшился второй месяц подряд - на 3,2% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Импорт сократился пятый месяц подряд - на 8,5%. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали снижение китайского экспорта в сентябре на 3%, импорта - на 6%.

Акции китайских финкомпаний дорожают после публикации властями страны графика отмены ограничений, касающихся максимальных долей, которыми иностранные компании могут владеть в китайских финансовых фирмах.

Стоимость бумаг Industrial & Commercial Bank of China на торгах в Шанхае поднялась на 1,6%, China Merchants Bank - на 2%.

В плюсе также акции крупных китайских компаний, выигрывающих от улучшения торговых отношений с США: бумаги Cosco Shipping Energy Transportation взлетели в цене почти на 6%.

В Гонконге в лидерах роста акции оператора казино Galaxy Entertainment (+4,2%), производителя продуктов питания WH Group (+3,2%) и банка HSBC (+1,8%), в Южной Корее - SK Hynix (+1,1%), в Австралии дорожают акции BHP (+2%) и Rio Tinto (+2,2%).

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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