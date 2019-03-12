Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 7:24

Токио. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в ходе торгов во вторник вслед за ростом рынков акций в США накануне.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:45 МСК увеличился на 1,9%, более широкий Topix - на 1,6%.

Гонконгский Hang Seng прибавил 1,5%, китайский Shanghai Composite поднялся на 2%, Shenzhen Composite - на 2,5%.

Южнокорейский индикатор Kospi увеличился на 0,9%, индийский BSE Sensex - на 1,2%,

Австралийский S&P/ASX 200 и индонезийский Jakarta Composite потеряли по 0,1%.

В понедельник на американском рынке акций наблюдалась волатильная сессия - индекс Dow Jones Industrial Average резко снижался из-за обвала акций Boeing, однако в итоге завершил торги в плюсе. Это дало позитивный импульс для азиатских акций.

Во вторник участники рынка ждут голосования в британском парламенте по проекту выхода страны из Евросоюза. Голосование по этому вопросу пройдет уже второй раз. В ходе первого голосования в середине января премьер-министр Тереза Мэй потерпела сокрушительное поражение: парламент отверг ее сделку с отрывом в 230 голосов.

Если голосование вновь окажется провальным, события могут развиваться по двум сценариям. Великобритания может покинуть ЕС без заключения соглашения с Брюсселем или же Лондон может отложить дату выхода из союза. В настоящее время выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта. Голосование по вопросам соглашения и переноса сроков предусмотрено в ближайшие дни.

Если депутаты поддержат сделку, то Brexit, вероятнее всего, состоится в срок. Затем до декабря 2020 года Брюсселю и Лондону предстоит договориться о торговых отношениях после разрыва союза.

Китайский интернет-гигант Tencent прибавил 1,7% рыночной стоимости, оператор сотовой связи China Mobile - также 1,7%. Бумаги страховой компании Ping An Insurance подорожали на 3%, AIA Group - на 1,3%.

Стоимость акций японского производителя электроники Hitachi увеличилась на 4,1%, Sony Corp. - на 2,2%, разработчика видеоигр и производителя игровых консолей Nintendo - на 3,4%.

Котировки акций Fast Retrailing, владельца сети магазинов одежды Uniqlo, повысились на 2,9%.

Цена бумаг Samsung увеличилась на 2,6%, другого южнокорейского производителя микрочипов SK Hynix - на 1,7%.

Капитализация энергетических компаний увеличивается вслед за подъемом цен на нефть. Китайская CNOOC прибавила 1,5% рыночной стоимости, австралийская Santos - 1,9%, японская Inpex - 0,7%.

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