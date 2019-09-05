Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 7:59

Токио. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг на информации о том, что Китай и США договорились возобновить торговые переговоры.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет в ходе торгов 2,3%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,1%, Shanghai Composite на 1,6%, южнокорейский KOSPI - на 1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1%.

Министерство торговли КНР объявило в четверг, что представители двух стран договорились встретиться в Вашингтоне в начале октября. Такая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора заместителя председателя Госсовета КНР Лю Хэ, отвечающего за переговоры со Штатами, с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином.

Стороны намерены провести консультации в середине сентября для подготовки к возобновлению переговоров. КНР и США не вели официальных переговоров с июля.

По данным The Wall Street Journal, представители США оценивают готовящиеся переговоры с осторожным оптимизмом и намерены занять выжидательную позицию, чтобы оценить предложения, подготовленные Китаем.

Тот факт, что Пекин и Вашингтон договорились о возобновлении переговоров, дает надежду на некоторое ослабление напряженности в отношениях двух стран, однако экспертам очевидно, что стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ключевым вопросам.

Поддержку китайскому рынку также оказали сигналы того, что Пекин готовит новые меры поддержки экономики. Китайские СМИ сообщили накануне, что Госсовет КНР призвал Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) к "своевременному" использованию таких инструментов, как снижение норм банковского резервирования.

Обычно НБК следует подобным призывам Госсовета, пишет Bloomberg.

"Акции всегда более мощно реагируют на изменения в политике, чем на реальные отчеты компаний, - отмечает аналитик Northeast Securities Co. Шэнь Чжэнян. - Сегодняшнее ралли, возможно, чрезмерно, однако "бычий" тренд на рынке сохранится. Негативных новостей не слишком много, и власти, вероятно, будут стараться поддержать стабильность фондового рынка в преддверии празднования 70-летия образования КНР (1 октября)".

В Японии лидерами роста в четверг являются акции Japan Steel (+7,2%), SoftBank Group (+2,5%), Sony (+4,1%) и Fast Retailing (+2,2%).

В Гонконге дорожают акции производителей компонентов для устройств Apple - AAC (+5,7%) и Sunny Optical (+4,2%), и дешевеют акции девелоперов - New World (-3%) и Link Real Estate (-2,7%).

Стоимость бумаг южнокорейской Samsung Electronics, представившей новую модель смартфона, выросла на 4,3% тайваньской Taiwan Semiconductor - на 1,8%.

В Австралии дорожают акции Rio Tinto (+2,1%) и ANZ Banking (+1,4%).

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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