Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 8:34

Токио. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в пятницу вслед за рынком акций США на фоне сообщений о переговорах между торговыми представителями Китая и Соединенных Штатов.

Китай и США подтвердили готовность способствовать выполнению условий первой фазы торгового соглашения, заключенного ранее, сообщило Минкоммерции КНР.

В сообщении говорится, что в пятницу вице-премьер Госсовета КНР, глава китайской делегации на переговорах с США по торговле Лю Хэ провел телефонную беседу со своими американскими коллегами по переговорам - торговым представителем США Робертом Лайтхазером и министром финансов Стивеном Мнучиным.

"Стороны отметили необходимость укрепления сотрудничества в области макроэкономики и общественного здравоохранения, а также усилий по созданию благоприятной атмосферы и условий для реализации первого этапа торгово-экономического соглашения между США и Китаем", - сообщило ведомство на своем сайте.

Отмечается, что стороны "для достижения положительных результатов договорились поддерживать координацию и контакты".

В лидерах роста в Азии оказался японский фондовый индекс Nikkei 225, который поднимается на 2,4%.

Потребительские расходы в Японии в марте 2020 года упали на 6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют официальные данные. Падение показателя отмечено по итогам шестого месяца подряд. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 6,7% после уменьшения на 0,3% в апреле, свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции телекоммуникационной компании SoftBank Group Corp. прибавляют в цене 3,6%. Также дорожают бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 3,5%, производителя электроники Sony - на 1,9%.

Котировки бумаг автомобильной компании Honda Motor подскочили на 5,5%, Toyota Motor - на 1,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite повышается на 1%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%.

Капитализация интернет-гиганта Tencent Holdings растет в ходе торгов в Гонконге на 2,6%, телекоммуникационной компании China Mobile - на 0,6%, банка HSBC - на 1,9%.

Кроме того, поднимается цена акций нефтепроизводителей, включая CNOOC - на 1,6% и PetroChina - на 1,9%.

Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 1,2%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,7%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics подорожали на 0,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,5%.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил в пятницу, что план перезапуска экономики позволит в ближайшие месяцы восстановить 850 тыс. рабочих мест при сохранении успехов, достигнутых в сдерживании распространения вируса.

Однако Резервный банк Австралии (RBA) предупредил, что для полного восстановления "потребуется время", спрогнозировав сокращение ВВП страны на 6% в 2020 году.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла соответственно на 1,3% и на 1,8%.

Также дорожают бумаги нефтепроизводителей, включая Santos - на 2,1%, Beach Energy - на 0,3% и Woodside Petroleum - на 1,4%.

ва аш ав*

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