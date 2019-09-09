Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 8:28

Токио. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник, трейдеры отыгрывают информацию об очередном снижении китайским центробанком нормативов резервных требований для банков, обнародованную уже после закрытия азиатских рынков в пятницу.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет в ходе торгов 0,6%, гонконгский Hang Seng поднялся менее чем на 0,1%, Shanghai Composite - на 0,7%, южнокорейский KOSPI - на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - менее чем на 0,1%.

Как сообщалось, Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) принял решение снизить норму резервирования для всех банков на 0,5 процентного пункта (п.п.) с 16 сентября. При этом для ряда городских коммерческих банков она будет уменьшена на 1 процентный пункт (п.п.) в два этапа - с 15 октября и с 15 ноября (каждый раз на величину 0,5 п.п.).

Эти действия, как ожидают в НБК, помогут высвободить ликвидность на сумму 900 млрд юаней ($126 млрд). Центробанк рассчитывает, что смягчение нормы резервирования станет стимулом для наращивания банками объемов кредитования фининститутами частных компаний и малого бизнеса.

НБК уменьшает нормы резервирования в этом году в третий раз после аналогичных шагов в январе и мае, стремясь поддержать экономику в условиях торговой войны с США.

Согласно статданным, обнародованным в минувшие выходные, объем китайского экспорта снизился в августе при сокращении поставок в США.

Экспорт в долларовом выражении уменьшился на 1% по сравнению с августом прошлого года - до $214,8 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Импорт сократился на 5,6%, до $179,97 млрд.

Профицит баланса КНР в торговле со Штатами в августе сократился до $26,95 млрд с $27,97 млрд в июле. Объем китайского экспорта в США упал на 16%, импорт из США сократился на 22,4%.

"Статданные из Китая были довольно разочаровывающими после пятничного объявления о новых шагах в плане денежно-кредитной политики", - цитирует MarketWatch аналитика IG в Сингапуре Цзини Пань.

Тем временем, Япония пересмотрела оценку роста ВВП во втором квартале текущего года до 1,3% в годовом выражении с предварительно объявленных 1,8%. Статданные указали на более слабые, чем ожидалось, темпы роста частного потребления при более сильных, чем ожидалось, темпах увеличения госрасходов в минувшем квартале.

Среди японских компаний, акции которых дорожают в понедельник, NTT Docomo (+2,1%), SoftBank Group (+0,9%) и FamilyMart (+2,6%).

В Гонконге растут котировки бумаг PetroChina (+3,8%) и Sunny Optical (+1,4%), в то же время акции девелопера New World теряют в цене 0,8%.

Стоимость акций южнокорейской Samsung Electronics подскочила на 1,3%, австралийской энергокомпании Beach Energy - снизилась на 1,2%.

пк аш де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!