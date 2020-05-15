Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 8:30

Токио. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в пятницу.

Участники рынков отслеживают новости, касающиеся перезапуска национальных экономик, сомневаясь в скорой нормализации обстановки после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

"Факт в том, что, даже несмотря на готовность экономик выйти из локдаунов различной степени, восстановление нормальной жизни потребует гораздо более длительного времени", - отмечает Рики Огава Mizuho Bank.

Статданные, обнародованные в пятницу, дают смешанную картину состояния китайской экономики.

Объем промышленного производства в Китае в апреле 2020 года вырос впервые с декабря на фоне постепенного восстановления экономики после пандемии. Падение розничных продаж замедлилось, но оказалась сильнее, чем ожидали аналитики.

Согласно данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, промпроизводство увеличилось на 3,9% по сравнению с апрелем прошлого года после падения на 1,1% в марте. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост на 1,5%.

Темпы падения розничных продаж в Китае в апреле замедлились до минимальных с декабря 7,5% по сравнению с 15,8% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 7%, свидетельствуют данные Trading Economics.

"В целом, эти данные свидетельствуют лишь о незначительном и постепенном улучшении экономической активности, что может препятствовать росту рынков, поскольку Китай первым начал открывать экономику после COVID-19", - отмечает экономист ING Ирис Панг.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что в случае проблем с Китаем можно было бы полностью прекратить с ним отношения. "Здесь много чего можно сделать. К примеру, можно полностью прекратить отношения", - сказал он в интервью Fox Business в четверг.

Такой шаг, по мнению президента США, позволил бы его стране "сэкономить $500 млрд".

Кроме того, Трамп заявил, что не желает в нынешней ситуации общаться с председателем КНР Си Цзиньпином. "У меня очень хорошие отношения (с ним - ИФ), но прямо сейчас я с ним говорить не хочу", - сказал он.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к 8:27 МСК поднялся на 0,66%.

Котировки акций телекоммуникационной компании SoftBank Group Corp. повышаются на 0,9%. Также дорожают бумаги производителя электроники Sony - на 1,5%.

Акции Mazda Motor Corp. подскочили на 5,3%. Чистая прибыль японского автомобилестроительного концерна сократилась в 2019 финансовом году на 80,8%, до 12,13 млрд иен ($113 млн), что объясняется падением продаж в условиях кризиса, вызванного COVID-19. Операционная прибыль уменьшилась на 47%, до 43,6 млрд иен, а выручка - на 3,8%, до 3,43 трлн иен.

Цена бумаг Honda Motor выросла на 2,2%, Toyota Motor - на 0,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК вырос на 0,24%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,31%.

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings повышается в ходе торгов в Гонконге на 0,2%, телекоммуникационной компании China Mobile - на 0,3%.

Кроме того, поднимаются цены акций нефтепроизводителей, включая CNOOC - на 1,3% - и PetroChina - на 0,5%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК повысился на 0,19%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,6%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics дорожают на 0,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:28 МСК прибавил 1,08%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась соответственно на 3,4% и на 2,7%.

Также подорожали акции нефтепроизводителей, включая Santos - на 0,9%, Beach Energy - на 2,9% и Woodside Petroleum - на 0,9%.

Служба финансово-экономической информации

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