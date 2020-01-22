Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 7:26

Токио. 22 января. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно поднимаются на торгах в среду, практически не реагируя на растущие на глобальных рынках опасения в отношении вспышки выявленного в Китае коронавируса, несмотря на тревоги инвесторов о последствиях для туристического сектора.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавил 0,68%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,26%, гонконгский Hang Seng - на 1,14%, южнокорейский KOSPI - на 1,26%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,94%.

Число скончавшихся от пневмонии нового типа выросло с шести до девяти человек, сообщил журналистам зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь.

При этом вирус распространился за пределы Китая: двое больных обнаружены в Таиланде, по одному - в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек.

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

Невозможность прекратить распространение вируса в краткосрочной перспективе может негативно отразиться на розничных продажах, сфере туризма, гостиничном и ресторанном бизнесе в КНР, особенно в первом и начале второго квартала, опасаются аналитики.

Опубликованные в среду статданные показали, что рост ВВП Южной Кореи в 2019 году стал самым медленным за 10 лет.

Рост экономики за весь год составил 2,0%, свидетельствуют данные Банка Кореи. В то же время ВВП в четвертом квартале увеличился на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом, что стало самым существенным подъемом с третьего квартала 2017 года.

На этой неделе состоялось заседание Банка Японии. Регулятор сохранил ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики, как и прогнозировало большинство экспертов, по итогам заседания, которое завершилось во вторник. При этом он заявил, что финансовые стимулы правительства помогут несколько ускорить экономический подъем в стране.

Процентная ставка по депозитам коммерческих банков в настоящее время составляет минус 0,1% годовых. Целевая доходность десятилетних гособлигаций Японии установлена на уровне около нуля (плюс-минус 0,2 процентного пункта).

Теперь японский ЦБ ожидает, что в текущем финансовом году, который завершится в марте 2020 года, подъем ВВП составит 0,8% против прогнозировавшихся в октябре 0,6%. В следующем фингоду ожидается повышение на 0,9% по сравнению с прежней оценкой в 0,7%.

Акции Advantest повысились на 3,96%, Tokyo Electron - на 2,17%, бумаги SoftBank Group Corp. выросли на 0,04%.

Акции страховой компании AIA Group растут на 0,98% на торгах в Гонконге. Бумаги China Life Insurance прибавляют в цене 0,95%, China Mobile - на 3,3%.

Бумаги южнокорейской Samsung Electronics повысились на 1,63%, акции LG Electronics - на 0,29%.

В Австралии выросли акции Beach Energy (+0,35%), Westpac (+0,08%), Rio Tinto (+0,87%).

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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