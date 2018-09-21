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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 8:04 21.09.2018 - 08:04

Токио. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Азиатские фондовые индексы растут в пятницу, следуя за динамикой фондовых рынков США и Европы по итогам предыдущей сессии.

Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 1,1%, более широкий Topix - 1%, гонконгский Hang Seng - 1,2%, китайский Shanghai Composite - 1,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,2%, южнокорейский KOSPI - 0,4%.

Для китайского рынка эта неделя может стать самой лучшей за последние два года: с начала недели Shanghai Composite подскочил на 3,4% благодаря сигналам того, что власти КНР намерены поддерживать экономику страны.

Так, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая на мероприятии в рамках Всемирного экономического форума в Тяньцзине, пообещал наращивать инвестиции в инфраструктуру. Он также заявил о планах дальнейшего снижения налога на добавленную стоимость и пересмотра системы налоговых вычетов для граждан.

В четверг агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что Китай планирует с октября снизить ввозные пошлины на товары большинства торговых партнеров, чтобы облегчить ситуацию для внутренних потребителей в условиях торговой войны с США.

"Инвесторы начинают осознавать, что торговый спор с США - это не то, чего бы всем хотелось, однако это и не то, что способно убить, - отмечает аналитик Cinda Securities Ltd. Цзяхэ Чэнь. - Поэтому, когда китайский рынок упал на 20%, инвесторы, покупающие сильно подешевевшие бумаги, вступили в игру".

Котировки акций китайских финансовых компаний дорожают в пятницу. Стоимость бумаг China Construction Bank подскочила на 2,1%, страховщиков Ping An и AIA - на 1,9% и 2,7%.

Кроме того, акции интернет-гиганта Tencent выросли в цене на 1,9%.

В то же время бумаги нефтекомпании CNOOC подешевели на 3,1% на фоне снижения цен на нефть.

Поддержку японскому рынку в пятницу оказывает ослабление иены относительно доллара США. На этом фоне дорожают акции экспортеров: Kyocera - на 4,1%, TDK - на 3,3%.

Кроме того, растут котировки акции финансовых и металлургических компаний. Стоимость бумаг Japan Post Insurance подскочила на 2,5%, Pacific Metals - на 4%, Mitsui Mining & Smelting - на 7,5%.

Японский Nikkei 225 прибавил 3,5% с начала недели, Topix - 4,4%, и текущая неделя для Topix может стать наилучшей с июля 2016 года.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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