Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 8:35

Токио. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Азиатские фондовые индексы в основном снижаются в среду в связи с растущим пессимизмом в отношении предстоящих торговых переговоров США и Китая.

Японский индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,7%, более широкий индекс Topix - на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,7%.

Биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День алфавита).

Пекин в среду потребовал от Вашингтона снять ограничения с китайских технологических фирм, внесенных ранее на этой неделе властями США в "черный список" компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без специальных лицензий, сообщает MarketWatch.

Минторг США внес в этот список 28 китайских компаний за причастность к нарушениям прав уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства в КНР.

В Китае назвали решение Вашингтона "вмешательством в дела КНР".

Минторг КНР заявил, что Пекин "примет все необходимые меры, чтобы твердо защитить" интересы страны. Детали о возможных ответных мерах Китая в заявлении Минторга не приводятся.

Накануне Вашингтон также объявил о введении визовых ограничений для ряда официальных лиц Китая и их семей из-за притеснения уйгуров, этнических казахов, киргизов и других представителей исповедующих ислам меньшинств.

Кроме того, во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что администрация президента США Дональда Трампа активно обсуждает вопрос о возможности введения ограничений на движение капитала в Китай, причем в особенности фокусируется на ограничениях для инвестиций государственных пенсионных фондов в китайские акции.

По их словам, Штаты намерены поставить под сомнение решение индексных провайдеров включить в расчет фондовых индексов акции китайских компаний, которые, как считают в Вашингтоне, несут в себе серьезные риски для американских инвесторов. Пока неясно, обладают ли Штаты правовыми полномочиями, чтобы заставить индексных провайдеров исключить акции определенных китайских фирм из расчета индексов.

"Мы выделяем три стадии в растущих противоречиях США и Китая, - говорится в обзоре Societe Generale. - Первая стадия - это спор относительно пошлин, который продолжается. Вторая стадия - претензии к инвестициям Китая в США и введение Штатами экспортного контроля".

"Третья стадия может включать ограничения на движение американского капитала в Китай - она еще не началась, однако уже есть риск, который мы рекомендуем хеджировать", - цитирует обзор MarketWatch.

По мнению экспертов Societe Generale, переход к третьей стадии является наихудшим сценарием для китайского рынка акций.

Акции японской SoftBank Group теряют в ходе торгов в среду 0,9%. Эксперты Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities ухудшили квартальный прогноз для принадлежащего SoftBank Group фонда Vision Fund на 580 млрд иен ($5,4 млрд). По оценкам аналитиков, Vision Fund зафиксирует операционный убыток в размере 367,7 млрд иен по итогам квартала, завершившегося в сентябре, на фоне снижения стоимости акций Uber и Slack Technologies, владельцем которых он является, а также переноса IPO WeWork.

Цена бумаг нефтекомпании Inpex опустилась на торгах в Токио на 2,2%, Rakuten, владеющей платформой электронной коммерции, - упала на 2,4%.

В Гонконге дешевеют акции Hang Seng Bank (-3,3%), Sunny Optical (-2,3%), Galaxy Entertainment (-1,5%), в Австралии Beach Energy (-2,4%) и BHP (-1,4%).

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