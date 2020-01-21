Этот контент был опубликован 21 января 2020 г. 7:39

Токио. 21 января. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов во вторник, инвесторы оценивают итоги январского заседания Банка Японии.

Японский индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов почти на 1%, более широкий Topix - на 0,5%.

Китайский Shanghai Composite потерял 1,2%, Shenzhen Composite - 1%. Гонконгский Hang Seng упал на 2,5%.

Южнокорейский индикатор Kospi снизился почти на 1%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,2%.

Как стало известно в четверг, Банк Японии сохранил ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики, как и прогнозировало большинство экспертов, по итогам заседания, которое завершилось во вторник. При этом ЦБ заявил, что финансовые стимулы правительства помогут несколько ускорить экономический подъем в стране. Процентная ставка по депозитам коммерческих банков в настоящее время составляет минус 0,1% годовых. Целевая доходность десятилетних гособлигаций Японии установлена на уровне около нуля (плюс-минус 0,2 процентного пункта).

Теперь Банк Японии ожидает, что в текущем финансовом году, который завершится в марте 2020 года, подъем ВВП составит 0,8% против прогнозировавшихся в октябре 0,6%. В следующем фингоду ожидается повышение на 0,9% по сравнению с прежней оценкой в 0,7%.

Спрос на фондовых рынках АТР ослаб на фоне опасений относительно вызывающего пневмонию нового вируса, которым заражены уже сотни людей и жертвами которого в Китае стали четыре человека в городе Ухань.

Гонконгский рынок акций демонстрирует худшую динамику.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в понедельник снизило долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетного необеспеченного долга правительства Гонконга до "Aa3" с "Aa2". Прогноз был изменен на "стабильный" с "негативного". Снижение рейтингов в основном отражает мнение Moody's, что ситуация с управлением в регионе оказалась хуже, чем предполагалось, сообщается в пресс-релизе агентства.

В центре внимания участников рынков также заседания других мировых центральных банков, включая ЦБ Канады, Индонезии и ЕЦБ. Кроме того, во вторник начинается ежегодная сессия Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. В этом году он сфокусируется на проблеме глобальных климатических изменений.

Акции японских производителей электроники и химической продукции существенно подешевели в ходе торгов. Цена бумаг Fanuc, выпускающего робототехнику, снизилась на 1,6%, Tokyo Electron - на 2,3%. Бумаги Shiseido Co. и Shin-Etsu Chemical Co. потеряли в цене 3,9% и 1,5% соответственно.

В Гонконге дешевеют акции оператора казино Wynn Macau (-5,7%) и девелопера Hang Lung Properties (-4,4%). Котировки бумаг страховщика China Life Insurance упали на 4,5%.

Капитализация южнокорейского производителя микрочипов и электроники Samsung Electronics опустилась на 1,8%, SK Hynix - на 0,5%.

Австралийская нефтедобывающая компания Beach Energy потеряла 1,7% рыночной стоимости.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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