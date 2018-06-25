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Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 12:38 25.06.2018 - 12:38

Токио. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в понедельник снижением.

Решение Народного банка Китая (НБК, Центробанк страны) об уменьшении нормы резервирования для банков не смогло поддержать рынки на фоне усиления рисков, связанных с торговым спором США и КНР.

Японский индекс Nikkei 225 потерял по итогам торгов 0,8%, гонконгский Hang Seng - 1,3%, китайский Shanghai Composite - 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,2%, южнокорейский KOSPI прибавил менее 0,1%.

НБК, на прошлой неделе заявивший о готовности использовать все инструменты кредитно-денежной политики в условиях эскалации торгового спора между КНР и США, в воскресенье сообщил о снижении нормы резервирования для ряда банков.

Так, НБК с 5 июля снизит норму резервирования для крупных коммерческих банков на 0,5 процентного пункта (п.п.), что высвободит порядка 500 млрд юаней ($77 млрд). Сокращение нормы резервирования для небольших банков, как ожидается, высвободит еще 200 млрд юаней ($30,8 млрд), пишет газета Financial Times.

"Радоваться здесь нечему", - заявила аналитик CMC Markets Pte в Сингапуре Маргарет Янг.

"Риски корпоративных дефолтов в Китае растут, и Вашингтон угрожает новыми торговыми ограничениями, - цитирует М.Янг агентство Bloomberg. - Это означает, что китайское правительство находится под огромным давлением и вынуждено принимать меры для предотвращения негативных последствий".

По данным газеты The Wall Street Journal, ссылающейся на источники, США собираются ограничить для китайских фирм возможности инвестирования в американские технологические компании, что может стать еще одним шагом на пути эскалации торговой войны с Пекином.

Акции китайских девелоперов снизились в понедельник, поскольку эксперты сочли, что решение НБК не поможет сектору, испытывающему серьезную нехватку финансирования.

НБК предписал крупным банкам направлять средства, которые высвободятся в результате снижения нормы резервирования, на реализацию недавно объявленной программы обмена долговых обязательств на акции, в рамках которой фининституты списывают долги компаний, получая взамен их акции.

Небольшим китайским банкам предписано направлять высвободившиеся средства на финансирование мелких и средних по размеру компаний, которым обычно довольно сложно получить кредиты.

Этот шаг вряд ли окажет поддержку девелоперам или потенциальным покупателям жилья, отмечает аналитик RHB Osk Securities в Гонконге Тони Хо.

"Влияние на сектор недвижимости вряд ли будет ощутимым", - говорит Т.Хо.

Индекс акций 22 китайских девелоперов опустился в понедельник на 3,7%, до минимума за шесть месяцев. Бумаги одного из крупнейших представителей этого сектора - Country Garden Holdings подешевели на 6%.

Негативом для японского рынка стало укрепление иены относительно доллара США. На этом фоне подешевели акции автоконцернов и производителей электроники.

Стоимость бумаг Toyota опустилась на 1,5%, Suzuki - на 2,3%, Subaru - на 2,9%.

Акции Sharp упали в цене на 5,1%. Производитель электроники объявил о намерении разместить акции на сумму до 216,2 млрд иен ($1,9), привлеченные средства компания направит на выкуп привилегированных акций, а также R&D.

Протокол заседания Банка Японии от 14-15 июня, опубликованный в понедельник, указал на растущую обеспокоенность руководителей Центробанка побочными эффектами его ультрамягкой монетарной политики.

Индонезийский фондовый индекс Jakarta Composite увеличился на 0,6% благодаря сильным данным о внешней торговле за май.

Объем индонезийского экспорта в прошлом месяце вырос на 12,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до $16,1 млрд, темпы повышения превзошли консенсус-прогноз рынка на уровне 8,4%.

Импорт в мае подскочил на 28,1% - до $17,6 млрд при ожидавшемся экспертами росте на 13,9%.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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