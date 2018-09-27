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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 13:47 27.09.2018 - 13:47

Токио. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Азиатские фондовые индексы снизились в четверг в связи с сигналами растущих противоречий между Китаем и США в торговой сфере.

Рынки также оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая в среду повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов уже в третий раз в этом году - до 2-2,25% годовых.

При этом стало понятно, что решимость Центробанка поднять ставку в декабре увеличилась: медианные прогнозы "точечных графиков" (dot plot) по итогам сентябрьского заседания указали на то, что 12 из 16 членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ожидают в общей сложности четырех повышений ставки в текущем году. В июне лишь 8 членов FOMC предполагали такую возможность.

Прогнозы FOMC на 2019 год по-прежнему предусматривают три подъема ставки.

Сводный фондовый индекс региона MSCI AC Asia Pacific опустился к закрытию рынка на 0,4%.

Японский Nikkei 225 потерял почти 1%, более широкий Topix - 1,2%, гонконгский Hang Seng - 0,4%, китайский Shanghai Composite - 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,2%. Южнокорейский рынок, не работавший в первые три дня недели из-за праздника, завершил торги в четверг на максимуме за три месяца: индекс KOSPI прибавил 0,7%.

Напряженность в отношениях КНР и США не спадает: в среду американский президент Дональд Трамп выразил сомнение в том, что председатель КНР Си Цзиньпин испытывает к нему дружеские чувства. Выступая перед журналистами в рамках сессии Генассамблеи ООН, Д.Трамп заявил, что Вашингтон располагает свидетельствами попыток Китая вмешаться в предстоящие в ноябре промежуточные выборы в конгресс США.

"Главным риском для рынков в краткосрочной перспективе остается возможность дальнейшей эскалации торгового спора между США и Китаем", - отмечает аналитик по рынкам АТР CMC Markets Майкл МакКарти.

Комментируя решение Федрезерва по итогам завершившегося 26 сентября заседания, М.МакКарти отметил, что "этот шаг был ожидаемым, в связи с чем, слабо повлиял на динамику рынков".

Японский фондовый рынок снизился в четверг на сигналах его перепроданности после семидневного ралли.

"Некоторые технические индикаторы показывают, что японский рынок акций подошел к уровням, которые требуют повышенной бдительности", - цитирует агентство Bloomberg аналитик Aizawa Securities Co. в Токио Митсуо Симизу.

Акции японских производителей электроники и банков подешевели в ходе торгов на фоне укрепления иены.

Стоимость акций Sony упала на 1,5%, Panasonic - на 0,9%, Canon - на 1,2%, финкомпаний Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group - на 1,6% и 1,1%.

Кроме того, подешевели бумаги японских автоконцернов: капитализация Toyota опустилась на 0,3%, Honda - на 0,6%.

Цена акций японской телекоммуникационной компании SoftBank в четверг подешевели почти на 1%. Глава компании Масаёси Сон, основавший два года назад фонд инвестиций в технологический сектор - Vision Fund, сообщил в интервью агентству Bloomberg, что планирует привлекать в фонд по $100 млрд инвестиции каждые два-три года. Он также намерен направлять на инвестиции средства фонда объемом порядка $50 млрд в год.

В Гонконге лидерами падения стали котировки акций интернет-компании Tencent (-1,4%) и Galaxy Entertainment (-4,5%).

Индексный провайдер FTSE Russell сообщил, что начнет включать в свои индексы акции компаний, обращающиеся на биржах материкового Китая, с июня 2019 года.

Включение китайских акций "A"-класса будет происходить в три этапа, говорится в заявлении FTSE Russell.

Индексный провайдер рассчитывает, что после завершения первого этапа вес этих бумаг в FTSE Emerging Index будет составлять порядка 5,5%. Это обеспечит чистый приток активов в фонды в размере порядка $10 млрд, отмечают в FTSE со ссылкой на оценку главы Китайской комиссии по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC) Фан Синхая.

Служба финансово-экономической информации

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