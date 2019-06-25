Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 13:22

Токио. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги во вторник снижением, в центре внимания трейдеров остаются иранские события, а также готовящаяся встреча лидеров США и Китая.

Японский Nikkei 225 снизился по итогам торгов на 0,4%, гонконгский индекс Hang Seng - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский KOSPI - на 0,2%.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина должна состояться в рамках саммита G20 в Осаке 28-29 июня. Инвесторы будут ждать сигналов "перемирия" в торговой войне, пишет MarketWatch.

"Для глав обоих стран планка на эту встречу довольно низкая - им необходимо просто договориться о возобновлении торговых переговоров, им не нужно устранять причины разногласий", - отмечает аналитик Mizuho Bank Чан Вэй Лян.

Реальное достижение соглашения, "вероятно, будет делегировано командам" двух стран, отвечающим за торговые переговоры, говорит эксперт.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в понедельник провели телефонный разговор, детали которого, однако, не раскрываются.

Накануне Трамп объявил о введении санкций против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи, а также пообещал новые санкции, которые коснутся окружения аятоллы.

Опасения, связанные с возможностью дальнейшего разрастания конфликта Вашингтона и Тегерана, привели к резкому увеличению спроса на активы тихой гавани, включая японскую иену и золото.

"Если возможности для переговоров между Ираном и США исчерпаны, риск вооруженного конфликта будет увеличиваться, а это наихудший сценарий развития ситуации", - отмечает аналитик Toyo Securities Co. в Токио Хирохуми Ямамото.

Иена дорожает вторую сессию подряд, во вторник курс японской нацвалюты поднимался выше отметки в 107 иен/$1.

Котировки акции японских экспортеров, в первую очередь автопроизводителей и производителей электроники, снизились по итогам торгов. Стоимость бумаг Toyota уменьшилась на 0,6%, Honda - на 0,7%, Sony - на 2,1%, Fanuc - на 1,6%.

В Китае лидерами падения стали акции финкомпаний. Один из китайских банков может лишиться доступа к американской финансовой системе в связи с нарушением им предписаний властей США, выданных в рамках расследования дела о нарушении режима санкций в отношении Северной Кореи, написала газета The Washington Post.

Суд округа Колумбия заявил о нарушениях, допущенных тремя китайскими банками, причем один из этих фининститутов обвиняется в нарушении закона о противодействии терроризму в США. В заявлении суда нет названий банков, однако судебные материалы указывают на то, что речь идет о деле 2017 года, в рамках которого Минюст США расследовал связи Bank of Communications, China Merchants Bank и Shanghai Pudong Development Bank (SPDB) с гонконгской компанией, обвиняемой в отмывании более $100 млн для находящегося под санкциями США северокорейского Foreign Trade Bank. Под угрозой потери доступа к американской финансовой системе, по данным газеты, оказался SPDB.

Акции Bank of Communications потеряли в цене 2,7% по итогам торгов в Шанхае во вторник, бумаги China Merchants Bank подешевели на 4,4%, SPDB - на 2,6%.

Котировки бумаг Ping An Bank, New China Life Insurance и Bank of China снизились по итогам торгов соответственно на 1,9%, 2,6% и 0,8%.

Акции австралийских золотодобывающих компаний Resolute Mining, Regis Resources и Evolution Mining подорожали на 3,7%, 2% и 1% благодаря скачку цен на золото до шестилетних максимумов.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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