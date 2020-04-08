Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 8:05

Токио. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленную динамику в среду на фоне неопределенности, связанной с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ из-за ситуации с коронавирусом во вторник в официальном порядке утвердил до 6 мая режим чрезвычайного положения в семи префектурах Японии, включая Токио. Кроме Токио, режим ЧП касается префектур Сайтама, Тиба, Канагава, Осака, Хёго и Фукуока.

Между тем власти Китая разблокировали выезд из города Уханя, откуда началась пандемия коронавируса, сообщают китайские СМИ. Ухань пробыл в жесткой изоляции 76 дней. Такие меры власти ввели, чтобы сдержать распространение COVID-19.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 62 новых случая заражения коронавирусом, 59 - у людей, прибывших из-за рубежа, три - внутри страны, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Всего в мире число инфицированных превысило 1,4 млн человек и 82 тыс. смертельных случаев, по данным американского университета Джона Хопкинса, который осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса.

Госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подчеркнули в ходе состоявшейся в среду телефонной беседы, что в нынешней ситуации сотрудничество двух стран в борьбе с коронавирусом имеет большое значение.

"Госсекретарь Помпео и премьер-министр Моррисон подчеркнули важность американо-австралийской и международной координации для сдерживания пандемии COVID-19 и устранения риска для здоровья населения, вызванного этой вспышкой", - говорится в сообщении госдепартамента о разговоре политиков.

В нем отмечается, что стороны также "обсудили важность решительного международного реагирования на вспышку болезни в регионе, в том числе в Юго-Восточной Азии".

Резервный банк Австралии (RBA) во вторник объявил о сохранении базовой процентной ставки на рекордно низком уровне - 0,25%, целевого показателя доходности трехлетних гособлигаций - также на уровне 0,25%. При этом управляющий RBA Филип Лоу предупредил, что во втором квартале в стране ожидается "очень крупный экономический спад", а "безработица подскочит до многолетнего максимума".

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднимается на 2,5%.

В числе лидеров роста оказались акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing, подорожавшие на 7,9%. Цена бумаг японской SoftBank Group растет на 0,8%. Накануне стало известно, что два члена совета директоров американского коворкингового стартапа WeWork от лица компании подали в суд на SoftBank в связи с ее решением отказаться от выкупа доли акций на сумму $3 млрд.

Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%.

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings подешевели в ходе торгов в Гонконге на 0,6%. Кроме того, снижается цена акций нефтяных компаний, включая CNOOC - на 2,1% и PetroChina - на 1,7%.

Южнокорейский KOSPI прибавляет 0,7%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,2%, другого представителя данной отрасли SK Hynix выросла на 0,7%. Акции автопроизводителей Hyundai Motor и Kia Motors прибавляют в цене 1,2% и 3,2% соответственно.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос почти на 1%.

Капитализация горнодобывающей BHP растет на 1,1%, Rio Tinto - снижается на 0,1%. Котировки Commonwealth Bank of Australia опустились на 1,4%, National Australia Bank - на 2,8%.

ва вч ав*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!