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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 12:21 29.05.2018 - 12:21

Токио. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в минусе торги во вторник из-за политических новостей из Италии, при этом японский рынок акций опустился по итогам седьмой сессии подряд.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific потерял 0,4%.

Японский индекс Nikkei 225 уменьшился на 0,55%, более широкий Topix - на 0,48%.

Гонконгский индикатор Hang Seng снизился на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,47%, южнокорейский KOSPI - на 0,88%, индийский BSE Sensex - на 0,55%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,16%.

Многие биржи Юго-Восточной Азии, включая Малайзию, Таиланд и Индонезию, во вторник были закрыты в связи с государственными праздниками.

Как стало известно накануне, президент Италии Серджио Маттарелла поручил экономисту, бывшему представителю Международного валютного фонда (МВФ) Карло Коттарелли сформировать временное правительство страны.

Ранее С.Маттарелла отказался утвердить список членов нового правительства, переданный ему исполняющим обязанности премьера Джузеппе Конте. Такое решение вызвало недовольство со стороны глав партий "Пять звезд" и "Лига".

Президент объяснил, что не одобрил предложенный состав правительства, так как на пост министра экономики претендовал Паоло Савона, известный резкой критикой в адрес ЕС и в адрес мер жесткой бюджетной экономии. Президент Италии пояснил, что увидел в этой кандидатуре опасность для экономики страны.

"На настроение рынка влияет международная политическая неопределенность, - говорит глава отдела исследований в PCCI Securities Brokers Corp. Джеймс Лаго. - Кроме того, наблюдается корректировка инвестиционных портфелей в преддверии изменений в расчете индекса MSCI в конце месяца".

Также инвесторы оценивали статданные из Японии, где безработица в апреле осталась на уровне 2,5%, близком к минимальному с 1993 года.

Акции австралийской горнодобывающей компании Galaxy Resources подскочили в цене на 14%, рекордными темпами за полтора года, на новости о продаже ряда активов в Аргентине южнокорейской сталелитейной компании Posco за $280 млн.

Цена бумаг индийского промышленного и инжинирингового концерна Larsen & Toubro Ltd повысилась на 1,8% благодаря сильной отчетности.

Капитализация Japan Display Inc. упала на 8% на сообщениях в СМИ о том, что Apple может отказаться от использования жидкокристаллических экранов в смартфонах iPhone уже в следующем году.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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