Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 13:38

Токио. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились в среду, трейдеры оценивали новые сигналы относительно динамики торговых отношений США и Китая, а также потенциальные последствия затянувшегося конфликта для экономического роста.

В центре внимания трейдеров также политическая ситуация в США: спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу. Расследование будут вести шесть комитетов нижней палаты Конгресса, чтобы определить статью, по которой может вестись процедура импичмента, и вынести этот вопрос на голосование в Палате представителей.

"Рынок склоняется к уходу от рисков с учетом возможного импичмента президенту США Дональду Трампу", - отмечает аналитик Sumitomo Mitsui DS Asset Management в Токио Масахиро Исикава.

Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов в среду на 0,4%, гонконгский индекс Hang Seng потерял 1,3%, китайский Shanghai Composite - 1%, южнокорейский KOSPI - 1,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,6%.

Индексы немного сократили снижение после появления в СМИ информации о том, что китайские компании готовятся увеличить закупку свинины в США.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на информированные источники, что компании КНР запрашивают информацию о ценах у экспортеров свинины, включая Smithfield Foods Inc. и Tyson Foods Inc. Объем покупок не согласован окончательно, однако, по данным источников, может составить около 100 тыс. тонн, часть которых пойдет в госрезервы.

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Генассамблее ООН во вторник подверг критике торговые практики Китая, что было негативно воспринято инвесторами с учетом того, что представители двух стран готовятся провести встречу в Вашингтоне в ближайшие недели.

Трамп обвинил Пекин в манипулировании валютным курсом, краже интеллектуальной собственности и демпинге, отметив, что Всемирной торговой организации требуются радикальные изменения из-за политики Китая.

Министр иностранных дел КНР Ван И, который во вторник выступил на приеме, устроенном Комитетом США по внешним связям и Национальным комитетом по американо-китайским отношениям, заявил, что Китай выступает за развитие отношений сотрудничества со Штатами, но не боится угроз, в том числе касающихся торговых отношений.

Тем временем, Азиатский банк развития (АБР) в среду ухудшил прогноз роста ВВП развивающихся стран Азии на 2019 год на 0,3 процентного пункта - до 5,4%. В предыдущем году экономический подъем в регионе составил 5,9%.

АБР также понизил прогнозы роста ВВП Китая и Индии на 2019 и 2020 годы.

В докладе банка говорится, что эскалация торгового конфликта Вашингтона и Пекина ограничит потенциал экономического роста в азиатских странах в текущем и в следующем году. Помимо торгового спора США-КНР, АБР отмечает в качестве негативного фактора для мировых рынков конфликт между Японией и Южной Кореей.

Неопределенность, связанная с этими спорами, может дестабилизировать финансовые рынки, что усугубит экономические проблемы в регионе, говорится в докладе АБР.

В Японии среди лидеров падения в среду - акции Toyota (-1,6%), Suzuki (-3,4%), Denso (-0,5%), а также Daikin Industries (-2,3%). В Гонконге подешевели акции Tencent (-2,2%) и Sino Biopharmaceutical (-5,3%), в Южной Корее Samsung Electronics (-1,2%), SK Hynix (-1,8%).

Стоимость бумаг Nintendo рухнула на 4,3% в связи с более слабым, чем ожидалось, дебютом ее игровой консоли Switсh Lite в Японии. Согласно данным Media Create, Nintendo продала 114,192 тыс. консолей Switсh Lite 20-22 сентября, тогда как эксперты Citigroup прогнозировали продажи в этот период на уровне 300 тыс.

пк аш ав*

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