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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 11:02 26.06.2018 - 11:02

Лондон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы увеличиваются в ходе торгов во вторник после максимального за четыре месяца в понедельник, инвесторы следят за развитием ситуации в мировой торговле.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос к 11:33 мск на 0,29%, до 378,25 пункта.

Британский FTSE 100 увеличился на 0,45%, французский CAC 40 - на 0,4%, германский DAX - на 0,45%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили соответственно 0,6% и 0,9%.

Основным негативным фактором для рынка остается перспектива эскалации конфликта США с Китаем и ЕС.

Вашингтон уже ввел пошлины на импорт китайских товаров на сумму $50 млрд в год и угрожает сделать то же самое с товарами на $200 млрд. Китай пообещал принять ответные меры.

В отношении европейских товаров также введены пошлины, на что ЕС дал симметричный ответ. После этого президент США Дональд Трамп заявил о возможном повышении сборов за ввоз в Штаты автомобилей европейского производства, на что министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил о готовности отреагировать на такой шаг ответными мерами.

"Если США вновь ударят по нам введением 20%-ной пошлины, теперь на импорт европейских автомобилей, мы опять ответим", - сказал министр.

Тем временем советник Белого дома по торговым вопросам Питер Наварро заявил в понедельник, что "США не планируют накладывать инвестиционные ограничения на весь мир".

Нефть между тем восстанавливается после снижения накануне на ожиданиях, что странам ОПЕК+ не удастся быстро нарастить добычу на 1 млн баррелей в сутки, как предполагает достигнутая в субботу договоренность.

Акции BP дорожают на 0,9%, Royal Dutch Shell - на 0,8%.

Цена бумаг британского оператора спутниковой связи Inmarsat Plc снижается на 7,4% после того, как французская Eutelsat Communications SA сообщила об отказе от планов по приобретению британского конкурента.

Накануне компания подтвердила, что рассматривает такую возможность.

Котировки акций Eutelsat поднимаются на 2,5%.

Капитализация французской энергокомпании Engie (бывшая GDF Suez SA) повысилась на 1,3% на новости, что компания не намерена претендовать на активы португальской EDP Renovaveis S/A в сфере возобновляемых источников электроэнергии. Ранее СМИ сообщали о возможности такой сделки.

Акции британского ритейлера J Sainsbury Plc дешевеют на 2% на отчете Kantar Worldpanel, показавшем снижение продаж компании за 12 недель по 17 июня, несмотря на активные скидочные кампании.

Рыночная стоимость горнодобывающей компании BHP Billiton подскочила на 2,2%. Компания достигла соглашения с властями Бразилии, согласно которому иск о взыскании с нее и с ее партнера Vale SA 155 млрд бразильских реалов ($41 млрд) в связи с прорывом плотины в штате Минас-Жерайс в ноябре 2015 года будет отложен на два года.

Другой иск, на 20 млрд реалов, будет отозван.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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