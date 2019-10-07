Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 18:39

Лондон. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили в плюсе торги в понедельник, инвесторы ожидали возобновления торговых переговоров Вашингтона и Пекина и оценивали статданные из Германии.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился на 0,71%, до 382,91 пункта.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,59%, французский CAC 40 - на 0,61%, немецкий DAX - на 0,7%. Итальянский FTSE MIB прибавил 0,85%, испанский IBEX 35 - 0,92%.

Американо-китайские переговоры возобновятся в Вашингтоне в четверг. Вместе с тем в ходе встреч, состоявшихся в последние недели, китайская сторона дала понять, что намерена существенно сузить круг тем для обсуждения с США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В частности, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который возглавит китайскую делегацию, предупредил американских чиновников, что Пекин не намерен затрагивать тему реформирования промышленной политики или государственных субсидий - два ключевых вопроса, на решении которых настаивает администрация Дональда Трампа, сообщил один из источников.

Трамп неоднократно повторял, что готов рассматривать только всеобъемлющее соглашение с Китаем, и, по словам источников, он продолжает придерживаться этого мнения.

В фокусе внимания участников европейских рынков также остается ситуация с выходом Великобритании из Европейского союза.

ЕС к концу следующей недели определит, возможно ли добиться с Великобританией соглашения по Brexit, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном. СМИ отмечают, что ранее британские власти дали понять о готовности смягчить некоторые аспекты своего плана соглашения по Brexit; в то же время Лондон призывал Брюссель проявить гибкость.

Между тем статданные, опубликованные в понедельник, указали на значительно более существенное падение объема заказов промпредприятий ФРГ в августе, чем прогнозировали эксперты.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в августе упал на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты в среднем ожидали снижения показателя на 0,3%.

Акции AMS AG подешевели на 4,8% на новостях о том, что австрийский производитель полупроводников не сумел заключить сделку о поглощении германского производителя осветительных приборов Osram Licht AG. Бумаги Osram потеряли в цене 3,3%.

Цена бумаг швейцарской горнодобывающей и трейдинговой компании Glencore снизились в Лондоне на 0,7%. Ранее компания объявила о заключении соглашения с китайским производителем батарей GEM Co. о масштабных поставках кобальта сроком на пять лет.

Бумаги британского поставщика строительных материалов Travis Perkins снизились на 2,1%, давление на них оказал пессимистичный прогноз компании в отношении прибыли на текущий год.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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